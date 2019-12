Après son scandale avec Gervinho, Yasmina Aka prend une décision

Après ses différents scandales sexuels avec Victor Yapobi, le dénommé Hamza Koné et le footballeur ivoirien Yao Kouassi Gervais dit Gervinho, Yasmina Aka a présenté son nouveau projet

Le nouveau projet de Yasmina Aka après les scandales sexuels

La belle chanteuse ivoirienne, Yasmina Aka, s'est fait remarquer sur la toile à travers différents scandales à caractère sexuel. On se souvient encore de la bombe qu'elle avait lâché à la finale du concours de beauté Miss Côte d'ivoire en 2014. Constatant la défaite de sa fille lors de cette finale, elle avait publiquement révélé avoir eu des rélations sexuelles avec le promoteur du concours, Victor Yapobi. ''Tu as abusé de moi'', avait-elle hurlé. Une scène qui avait suscité une énorme polémique à l'époque sur le concours de beauté.

Quelques années plus tard, Yasmina Aka va à nouveau s'illustrer en publiant une vidéo dans laquelle elle est en plein ébats sexuels avec son compagnon d'alors répondant au nom de Hamza Koné. Une vidéo que Yasmina Aka a publié pour se venger de ce dernier qui avait décidé de mettre un terme à leur rélation.

Le dernier scandale sexuel en date de Yasmina Aka est celui dans lequel elle accusait l'international ivoirien, Yao Kouassi Gervais dit Gervinho, d'avoir aussi abusé d'elle. Elle a dévoilé un jeu entre elle et le footballeur dans lequel elle envoyait régulièrement des vidéos et photos très osées à l'attaquant de Parme qui a décidé de la larguer au dernier moment.

Après avoir menacé de poursuivre Gervinho en justice, elle a confié à afrique-sur7.fr avoir laissé tomber cette affaire après les nombreux conseils de ses proches. Après ces différents scandales, Yasmina Aka qui se dit incomprise, a décidé de passer à une autre étape de sa vie.

Dans une publication sur sa page Facebook, l'artiste dévoile son nouveau projet. "Yasmina est une femme incomprise mais forte et déterminée. Après plusieurs scandales sexuels, Yasmina a decidé de créer une marque de produits (...) spécialement destinés à la sensualité et à l'hygiène de la femme pour l'épanouissement de la femme et du couple...'', a-t-elle publié sur les réseaux sociaux.