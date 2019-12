Quatre mois après la mort de Dj Arafat, Molaré frappé par un malheur

Le boss du Couper décaler, Soumahoro Mauriferé dit Molaré, a annoncé ce lundi le vol d'une de ses somptueuses voitures.

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Molaré

Soumahoro Mauriferé dit Molaré, un des précurseurs du Couper décaler aux côtés de Douk Saga, a annoncé avoir été victime de vol. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Molaré révèle que son vehicule, une magnifique porsche panamera de couleur grise, a été emportée dans la nuit du dimanche à lundi. Le boss de la structure événementielle M. Group, tenant absolument à retrouver son précieux bijoux, a déjà promis une forte récompense à toute personne qui l'aidera à retrouver sa voiture.

''Mon véhicule PORSCHE PANAMERA a été volé dans la nuit d’hier (dimanche) à aujourd'hui (lundi) entre 4 h et 5 h du matin. Toute personne ayant vu le véhicule et ayant des informations, est prié de contacter les services de police et de gendarmerie qui pour l’instant font tous leurs efforts pour le retrouver (...) Une grosse récompense est aussi prévue. Merci d’avance'', a écrit le promoteur du Prix international des musiques urbaines et du Couper décaler (Primud) ce lundi dans la mi-journée, sans ajouter plus de précisions sur les circonstances du vol.

Ce n'est pas la première fois qu'une personnalité du showbiz est victime de vol en cette fin d'année 2019. L'ex boucantier Jean Jacques Kouamé (Jjk) avait récemment lui aussi été victime de cambriolage.

"Venu rendre visite à une amie, son véhicule a été braqué pendant qu'il était chez cette dernière. Les malfrats ont cassé la vitrine de la voiture et emporté un sac contenant une forte somme d'argent et des documents importants'', avait témoigné un de ses proches.