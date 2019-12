Titrologie : Revue de presse ivoirienne du vendredi 20 décembre 2019

La titrologie ou revue de presse de ce vendredi 20 décembre 2019 est dominée par l'arrivée du président de la France, Emmanuel Macron, en Côte d'Ivoire.

L'arrivée d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire enflamme la presse ce vendredi

''Visite officielle du chef d'État français en Côte d'Ivoire, Akwaba président Macron", peut-on lire à la Une du journal Le Patriote quand Le Miroir affiche à sa Une ''Diplomatie gagnante de Ouattara, Emmanuel Macron arrive à Abidjan aujourd'hui".

Pour sa part, L'Essor Ivoirien pointe à Une ''Coopération ivoiro-française, les grands actes de démocratie qui ont séduit Emmanuel Macron". Le quotidien L'Inter affiche également en co Une: ''Macron à Abidjan aujourd'hui, Soro bloqué à l'extérieur, Guikahué et Assoa Adou convoqués''.

''Visite du président français en Côte d'Ivoire, Macron arrive, la dictature s'accentue'', indique Générations Nouvelles. Le Journal L'Expression s'est plutôt intéressé à la visite de Macron et Alassane Ouattara à Bouaké, et affiche à sa première page: ''Pour la première fois, Bouaké reçoit deux chefs d'Etat. Comment la capitale du Gbêkê prépare l'événement historique''.

Le quotidien Notre Voie, pour sa part, pointe à sa Une ''Visite d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire, l'étape de Bouaké menacée''.

La demande d'audience de Henri Konan Bédié à Macron est aussi traitée par certains journaux à l'instar de Le Mandat qui mentionne à sa page d'accueil ''Courrier de Hkb pour une rencontre avec Macron, voici la réponse choc à Konan Bedié, il est rattrapé par son passé, ce que le président français prévoit de faire''.

Même son de cloche pour Le Matin: ''Demande d'audience auprès de Macron, Bédié essuie 3 échecs en 3 mois. Pourquoi le Pdci ne se fait pas d'illusions''.

Outre l'arrivée du président Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire, d'autres sujets ont aussi été traités dans la presse ce jour. Le Quotidien d'Abidjan est revenu sur le procès de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale (CPI) et indique: ''Rebondissement à la Haye, les avocats de Gbagbo coincent les juges de la Cpi''.

L'Inter a relayé les propos de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, qui s'est exprimé sur l'affaire Gbagbo à la Cpi. ''Koulibaly cogne fort Bensouda, ce n'est pas de la justice, c'est de la politique, c'est du harcèlement", peut-on lire à la Une du journal.

L'Intelligent d'Abidjan propose une interview de la chanteuse ivoirienne Aïcha Koné qui menace de se présenter à l'élection présidentielle de 2020.

"Je me présente à l'élection présidentielle si...''. Soir Info est revenu sur le retour avorté de Soro Guillaume en Côte d'Ivoire et mentionne à sa Une: ''Annoncé pour le 22 décembre prochain à Abidjan, Soro ne viendra plus, des raisons de sécurité évoquées".