5 ans après le pont HKB, Bédié ‘’oublié’’ à l’Echangeur de Solibra

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a procédé le lundi 16 décembre 2019 à l’inauguration officielle de l’Echangeur de l’Amitié ivoiro-japonaise à Abidjan-Treichville.

Bédié, grand absent à l’inauguration de l’Echangeur de l’Amitié ivoiro-japonaise par Ouattara

16 décembre 2014-16 décembre 2019. Cela fait 5 ans jour pour jour que le 3ème pont d’Abidjan du nom de l'ex Chef de l’État ivoirien, a été inauguré en présence du Président Alassane Ouattara, d'Henri Konan Bédié lui-même et de nombreuses personnalités. C’était à l’époque où l’idylle entre les ex-alliés du RHDP connaissait ses plus beaux jours.

«M. le président (Bédié), merci pour vos conseils et vos actions au renforcement de l'alliance entre l'ensemble des fils d'Houphouët-Boigny et pour votre appel de Daoukro qui a été entendu par la grande majorité des Ivoiriens », déclarait Alassane Ouattara à l’endroit du « Sphinx de Daoukro ». Un discours flatteur qui avait poussé le président du PDCI à réitérer, à cette époque préélectorale d’octobre 2015, sa volonté de donner un second mandat au successeur de Laurent Gbagbo.

«Cet ouvrage révolutionnaire vaut à lui seul deux mandats présidentiels pour son grand réalisateur (Alassane Ouattara », avait déclaré Henri Konan Bédié. 5 années plus tard, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. L’alliance entre Bédié-Ouattara a été rompue à la faveur de la mise en place du RHDP parti unifié, et le PDCI a rejoint l’opposition d’où le parti prépare son retour au pouvoir aux élections présidentielles d’octobre 2020.

C’est dans cette atmosphère que, le 16 décembre 2019, le Président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à l’inauguration de l’Echangeur de l’Amitié ivoiro-japonaise, qui va renforcer la mobilité dans le District d’Abidjan. « Ce beau et majestueux ouvrage que nous inaugurons aujourd’hui (lundi 16 décembre) améliorera la fluidité du trafic sur le Boulevard Giscard d’Estaing (VGE). Il favorisera le désengorgement du carrefour qui est l’intersection des Boulevards Valéry Giscard d’Estaing et Charles De Gaulle », a-t-il déclaré.

Fait remarquable lors de cette cérémonie, même si cela peut paraître anodin pour certains, c’est bien l’absence d’Henri Konan Bédié auprès de son « jeune frère» Alassane Ouattara contrairement celle de 2014 pour le pont HKB où le viel homme de 85 ans, avait été honoré. N’empêche, le président de la République confirme l’adoption d’un schéma directeur d’urbanisme du Grand Abidjan qui prévoit des infrastructures structurantes dont la réalisation apportera une réponse définitive à la problématique de la mobilité urbaine.

D’un investissement global d’environ 32,5 milliards de FCFA, la réalisation de ce projet est le fruit de l’excellence des relations de coopération entre l’Etat de Côte d’Ivoire et le gouvernement japonais. Cette infrastructure de type Fly-over est composée de deux ponts en béton précontraint, dont un, d’une longueur de 210 m, en forme de courbe qui enjambe le carrefour « Solibra » en venant du pont de Gaulle et l’autre droit de 312 m, permettant d’enjamber le carrefour en provenance de Treichville en direction de l’Aéroport.

Les deux ouvrages sont fondés sur 121 pieux forés de 30 m de longueur liaisonnés en tête par des semelles. La construction de cet échangeur a généré 560 emplois directs et a duré 3 ans.