Debordo sommé de demander pardon aux chinois de Dj Arafat

Après la grosse humiliation de Debordo Leekunfa ce dimanche à l'occasion du concert de Dj Mix, Hassan Hayek et Eunice Zunon sont montés au créneau pour tirer les oreilles au Mimi National.

"Debordo n'arrive plus à faire la différence entre un direct sur Facebook et une réalité sur scène"

Debordo Leekunfa a subi un grosse humiliation à l'occasion du concert de Dj Mix qui s'est déroulé le dimanche 22 décembre à la salle Anoumanbo du palais de la culture de Treichville.

Même si certaines voix tentent de déculpabiliser l'artiste, force est de reconnaître que ce sont ses propos qui ont suscité l'agitation des spectateurs parmi lesquels se trouvaient de nombreux chinois (fans d'Arafat) déjà aux prises avec le Mimi national.

Après l'humiliation subie, plusieurs acteurs du showbiz sont montés au créneau afin de faire des propositions concrètes à Debordo Leekunfa pour éviter que le pire se produise.

C'est le cas de Hassan Hayek qui pense que Debordo devrait s'entourer de véritables professionnels de la communication. ''Je pense que Debordo a un vrai problème de communication. Après ce qui vient de se passer au concert de Mix, il doit être encadré par des professionnels de l'image.

La douleur du décès de Dj Arafat est grande et visible dans le cœur de Debordo. J'ai vu dans sa phrase qu'il n'a cessé de répéter une douleur profonde. Debordo n'arrive plus à faire la part des choses entre un direct sur Facebook et une réalité sur scène. La transition du virtuel au réel est compliquée dans la communication de Debordo.

Je ne pense pas qu'il faut en faire toute une histoire toute cette semaine. Debordo n'est pas bien et il ne faudrait pas qu'on l'enfonce encore plus. Il faut taper l'œil et il faut qu'il soit vraiment encadré par un expert de communication d'image", a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Pour sa part, la comédienne Eunice Zunon n'est pas allée du dos de la cuillère pour dire à Debordo Leekunfa qu'il s'est complètement planté.

''Tu pouvais simplement lancer un message de paix mais tu es allé confronter la foule. Moi, je sais que Dj Arafat t'aimait beaucoup mais ce n'est pas ce que vous avez montré au grand public. Alors, il fallait plutôt chercher à soigner cette image au lieu de venir faire ce genre de chose", a déclaré Eunice Zunon dans une vidéo diffusée sur la toile.

Poursuivant, Bb Bouche pointue a demandé à Debordo Leekunfa de présenter ses excuses auprès des chinois de Dj Arafat.

''Tu dois t'excuser parce que tu as eu des écarts envers la mémoire de Dj Arafat. Peut-être que ce n'était pas ton intention mais c'est ce que les gens ont compris. Donc tu t'excuses déjà et après, tu continues ta musique parce que le talent seul ne suffit pas...'', a-t-elle ajouté.