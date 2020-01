Elown du groupe Kiff no Beat: Sa bourde contre Digbeu Cravate

Le jeune rappeur Elown du groupe Kiff no Beat s'est fait lyncher sur la toile après un commentaire laissé sous un post de Molaré qui souhaitait joyeux anniversaire à l'humoriste Digbeu Cravate.

Elown Kiff no Beat traité d'impoli par de nombreux internautes

Le mardi 7 janvier 2020 a été un jour spécial pour le très talentueux humoriste ivoirien, Digbeu Cravate, qui célébrait son 51è anniversaire. A cet effet, plusieurs artistes ont eu une pensée à l'endroit de cette icône de l'humour en Côte d'Ivoire, notamment le boss du Couper décaler, Soumahoro Mauriféré dit Molaré qui, à travers une publication sur son compte Instagram, a souhaité le traditionnel joyeux anniversaire à son aîné.

''Joyeux anniversaire à toi mon grand frère et ami'', a écrit Molaré, avant d'ajouter: ''Je te souhaite la santé, une année fructueuse et heureuse. Toutes les bénédictions à madame et aux filles''.

Cette publication de Molaré a bien évidemment suscité de nombreux commentaires dont celui du rappeur ivoirien Elown du groupe Kiff no beat. "J'ai eu peur cadeau'', a écrit le jeune rappeur. Ce commentaire d'Elown n'a pas du tout été apprécié par de nombreux internautes qui ont considéré cela comme une sorte de moquerie à l'endroit de Digbeu Cravate qui pourrait avoir l'âge de son père.

La jeune web comédienne, Eunice Zunon, visiblement remontée contre le rappeur, s'est également érigée en défenseur de Digbeu Cravate. ''Elown de kiff no beat est trop impoli'', a-t-elle posté sur sa page Facebook. Une publication qui a suscité la réaction de plusieurs autres internautes dont la plupart ont confirmé cette mauvaise réputation d'enfant impoli que traîne le talentueux rappeur ivoirien.

''Il est très impoli. Sa bouche est mal s... Quand j'étais en seconde au lycée jeune fille de Bingerville, Les Kiff no Baet ont été invités par une ''fille à papa'' qui voulait être présidente des élèves. Ma copine voulait les embrasser. Elown l'a humiliée en disant que son parfum ne lui plait pas'', a témoigné une internaute qui a gardé un très mauvais souvenir du rappeur ivoirien. De son côté, Elown a tout simplement supprimé son commentaire.