Couper décaler: Safarel Obiang n'en peut plus, ce qu'il demande

L'une des valeurs sûres de la musique ivoirienne, Safarel Obiang, a fait une doléance aux internautes ivoiriens qui tiennent régulièrement des propos acerbes à l'encontre des artistes particulièrement ceux du Couper décaler.

Safarel Obiang: ''Si vous ne pouvez pas nous encourager, ne dites rien''

Les internautes ivoiriens sont réputés pour les propos injurieux qu'ils tiennent sur les réseaux sociaux. La bimbo togolaise, Maria Mabil, avait fait le même constat lors de son récent passage à l'occasion du concert d'Ariel Sheney. ''Les Ivoiriens sont adorables mais ils allument trop'', avait-elle reconnu à la fin de son séjour sur les bords de la lagune Ebrié.

Régulièrement critiqué sur la toile, à l'instar de plusieurs autres artistes ivoiriens, Safarel Obiang est revenu sur cette attitude des internautes ivoiriens, qui consiste à fustiger les productions ou prestations des artistes qu'ils n'apprécient pas.

Au cours d'une émission sur Trace Fm, le "Coup de poing de Jésus" a soutenu que ces virulentes critiques conduisent parfois à une perte de la confiance en soi de l'artiste, empêchant ainsi son éclosion. Pour Safarel Obiang, recevoir des injures après une production musicale qui coûte excessivement chère, est très frustrant, surtout pour les artistes en début de carrière.

''Aujourd'hui, faire un son coûte très cher. D'abord, au studio, si tu n'as rien payé pour faire le son, c'est au moins 500 milles Fcfa pour un artiste qui vient de commencer. Ensuite le clip. Vous voyez, les chaînes nous parlent aujourd'hui de clip de qualité, donc ce n'est pas moins de deux à trois millions pour avoir un clip de qualité. Et à côté de cela, il y a la promotion de la chanson. Nous les artistes couper décaler, nous devons courir dans les bars et maquis, jour et nuit, pour présenter la chanson. Et là, il y a les danseurs à payer par jour, le transport, la nourriture et bien d'autres'', a révélé le Safking avant de lancer un message aux internautes ivoiriens.

"Je pense que c'est mieux d'encourager. Mais si tu ne peux pas le faire, tu passes. Quand on insulte ou on dénigre ton travail, ça démotive. Moi, je connais déjà l'esprit du Couper décaler, donc je suis plus ou moins habitué aux injures. Mais pour les jeunes qui sont derrière nous, c'est vraiment difficile. Il faut que les Ivoiriens essaient de revoir ce côté parce que la musique est très difficile surtout le Couper décaler. Donc si vous ne pouvez pas encourager, ne dites rien. Même s'il y a une critique, il y a des façons de le dire sans offusquer l'artiste'', a soutenu l'auteur du titre ''Ahoco''.

Une chanson qui avait été sévèrement critiquée sur la toile car, pour les détracteurs de Safarel Obiang, cette chanson faisait l'apologie de la masturbation. Des accusations rejetées par l'artiste qui, pour sa part, avait affirmé faire la promotion d'un instrument de musique utilisé en pays Baoulé. Il a finalement décidé de sortir un nouveau concept intitulé '"Shaka Zulu'' qui se comporte bien à Abidjan et à l'international.