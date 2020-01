Titrologie : Revue de presse ivoirienne du vendredi 10 janvier 2020

La titrologie ou revue de presse de ce vendredi 10 janvier 2020 est légèrement dominée par la rencontre entre le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et des membres de l'opposition ivoirienne.

Revue de presse: La rencontre entre Amadou Gon et des membres de l'opposition domine l'actualité de ce vendredi

''Reprise du dialogue politique, élaboration du code électoral, Amadou Gon attend des propositions concrètes'', affiche L'Expression quand Le Patriote pointe à sa Une ''Dialogue avec l'opposition sur le code électoral, le retour du bon sens''.

Le Matin, pour sa part, affiche à sa page d'accueil ''élaboration du code électoral en vue de la présidentielle, Gon déroule le mode opératoire''.

''Après la tentative de coup d'État, Pdci et Fpi reviennent au dialogue sans aucun préalable. Sont-ils vraiment sincères?", peut-on lire à la Une du journal Le Rassemblement.

Le Jour Plus propose 'Le film d'une journée de retrouvailles fraternelles''. L'Intelligent d'Abidjan relaie les propos tenus par Amadou Gon lors de cette rencontre: ''Il s'agira pour nous de ne pas empiéter sur les prérogatives de la Cei'', mentionne ledit quotidien.

Outre la rencontre entre certains acteurs de la politique ivoirienne, l'affaire Soro Guillaume a également été abordée dans la presse ce vendredi.

''Affaire déstabilisation des institutions de l'État, confusion et débandade dans le camp Soro'', affiche le journal Soir Info à sa première page.

L'Inter relaie les propos Me Diarrassouba, l'avocat des pro-Soro, qui estime que le transfèrement d'Alain Lobognon et de Soul to Soul "est une illégalité manifeste".

Générations Nouvelles fait savoir qu'en dépit du mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro et l'arrestation de plusieurs de ses proches, son mouvement Gps continue de gagner du terrain.

''Malgré la pression et la traque, Gps : l'implantation se poursuit", pointe le journal à sa Une. D'autres thèmes ont également été traités dans la presse ce vendredi.

Le Quotidien d'Abidjan affiche à sa page d'accueil ''Voici comment Gbagbo prépare la présidentielle 2020''. Relativement à la présidentielle de 2020, Le Nouveau Réveil propose ce vendredi une ''Lettre ouverte aux nouveaux majeurs".

''Impôts/ pour attirer les opérateurs et les contribuables, le Dg Ouattara Sié Abou dévoile les 5 grandes innovations du gouvernement", affiche L'Essor Ivoirien tandis que La Gazette indique à sa Une ''Recettes fiscales 2020, la Dgi prévoit 2716,2 milliards".