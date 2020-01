Confusion générale au FPI après la rencontre Gbagbo-Affi N’Guessan

Vers la fin de la crise au Front populaire ivoirien (FPI)? On apprend que Laurent Gbagbo a reçu à Bruxelles Pascal Affi N’Guessan avec qui il se dispute la présidence du parti.

FPI: Pourquoi le camp Affi N’Guessan s’est-il précipité à communiquer sur la rencontre avec Gbagbo?

Jeudi 21 mars 2019, une rencontre entre Pascal Affi N'Guessan et Laurent Gbagbo à Bruxelles qui devrait amorcer une réconciliation voire une réunification du parti, a échoué face à un préalable auquel le camp Affi a dit non. En effet, il était demandé à l’ancien Premier ministre de reconnaitre d’abord dans une déclaration publique, Laurent Gbagbo comme le seul et unique président du parti.

Ce qu'Affi N'Guessan a refusé. « J'ai trouvé l'esprit de cette déclaration, son contexte et son contenu méprisant, insultant et contraire à l'esprit de réconciliation et d'unité du parti qui m'anime. En conséquence, j'ai refusé, j'ai dit "Non" », avait-il dénoncé. Huit mois après, soit en novembre 2019, Affi N’Guessan a échangé avec les militants de la diaspora et a présenté ses excuses à tous ceux qui se sont sentis vexés par ses propos tenus après la rencontre manquée de Bruxelles.

«Après ma visite manquée de Bruxelles, certains ont pu se sentir vexés par les propos que j'ai tenus de retour en Côte d'ivoire. Je voudrais dire toutes mes excuses à tous ceux qui se sont sentis vexés par tout ce que j'ai pu dire à cette occasion », s’était-il repenti. Des excuses qui semblent avoir eu écho favorable puisque les vendredi 03 et samedi 04 janvier 2020, à sa demande, Pascal Affi N'guessan a été reçu à Bruxelles par le Président Gbagbo.

Selon le FPI tendance Affi, cette rencontre a été l'occasion pour le député de Bongouanou d'exprimer sa solidarité à Laurent Gbagbo. « Les deux personnalités ont fait un large tour d'horizon relativement à l'actualité nationale et à la situation interne du FPI. Le Président AFFi a pris congé de Laurent Gbagbo sans manquer de lui exprimer ses vifs remerciements pour l'accueil qui lui a été réservé », a révélé Issiaka Sangaré, son SG et Porte-parole dans un communiqué publié dans la nuit du lundi 06 janvier.

Mais, alors que beaucoup avaient commencé à se réjouir de la fin probable d’une déchirure de plus de cinq ans au sein du Front populaire ivoirien, voilà que des sons discordants se font entendre dans le camp des Gbagbo ou rien (GOR). Un responsable de la mouvance dirigée par Assoa Adou dit s’interroger sur les véritables intentions du camp Affi.

«Dans la gestion d’un conflit, les deux parties (Pro-Affi et GOR) en crise se mettent ensemble pour produire une déclaration, preuve de la fin du déchirement. Mais dans le cas d’espèce, Affi a fait produire seul un communiqué avec un contenu et des mentions qui portent à croire que rien n’a été réglé. Quelles sont ses intentions ?», s’est interrogé ce haut responsable proche d'Assoa Adou. C’est dire que la réunification du FPI n’est pas encore actée. Il faudrait peut-être passer une autre fois qu'elle le soit.