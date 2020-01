Couper décaler: Safarel Obiang, comment il a "séduit" Emma Lohoues

La belle actrice ivoirienne, Emma Lohoues, a félicité l'artiste Couper décaler, Safarel Obiang, pour la qualité du clip de son titre "Shaka Zulu".



Emma Lohoues bluffée par le dernier clip de Safarel Obiang

Après les virulentes critiques dont il a été l'objet relativement à son single intitulé ''Ahoco'', l'artiste Couper décaler, Safarel Obiang, a finalement décidé de sortir un autre concept qu'il a intitulé ''Shaka Zuku''.

Un concept qui, selon l'artiste, a été pensé dans l'objectif d'inciter ses fans au travail acharné. ''Shaka Zulu était un vaillant guerrier sud africain qui ne reculait devant rien. Alors à travers ce nouveau concept, je veux dire à la jeunesse africaine de ne pas reculer devant les difficultés, de ne jamais se décourager, de se battre dans l'honnêteté et dans l'intégrité afin de pouvoir atteindre leurs objectifs...'', a récemment soutenu Le Coup de poing de Jésus.

Quelques semaines après la sortie officielle de la chanson, le Safking dévoilera également le clip. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Primud d'or 2019 aura séduit plus d'un avec le clip vidéo du concept Shaka Zulu.

On se croirait en plein 18e siècle dans le royaume Zulu en Afrique du Sud. A côté de cela, s'ajoute également l'impeccable qualité de l'image.

Parmi les personnes ayant été séduites par le dernier clip de Safarel Obiang, se trouve la belle et ravissante actrice ivoirienne, Emma Lohoues, qui n'a pas pu s'empêcher d'exprimer ses émotions après avoir visionné le clip.

''J’en ai vu des clip mais celui là m’a bluffée. Clip impeccable! J’adore. Bravo mon fils", a-t-elle écrit sur sa page Facebook. Safarel Obiang avait récemment précisé que le clip avait été tourné en Côte d'Ivoire.

''Le clip de Shaka zulu a bel et bien été tourné en Côte d'Ivoire sur le sommet de la Dent de Man, à la cascade et dans un village près de Touba appelé Nibou. Tout ceci pour montrer et valoriser les richesses touristiques de mon pays. Oui la Côte d'Ivoire est belle'', avait-il signifié.