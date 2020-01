Après avoir exhibé son sexe, Yasmina Aka veut rencontrer Ouattara

La chanteuse ivoirienne, Yasmina Aka, qui se fait appeler également Yastarly la bombe, a donné les raisons qui l'ont poussée à exhiber son sexe récemment sur les réseaux sociaux.

Yasmina Aka: ''Mon toto(sexe) est un toto qui guérit les maladies, c'est un antidote''

La belle Yasmina Aka est au coeur d'une vive polémique qui enflamme la toile depuis quelques jours. Après ses nombreux scandales sexuels, la chanteuse ivoirienne a récemment montré ses parties intimes sur son compte snapchat. Traitée de folle par de nombreux internautes, Yastarly la bombe est montée au créneau pour dire sa part de vérité.

''Il se raconte que je suis en train de devenir folle et que des gens doivent s'associer pour me venir en aide. Je n'ai pas la tête de quelqu'un qui a besoin d'aide. Je suis une femme d'ambition (...) Je suis au dessus du naturel. Donc je suis capable de faire des choses que vous n'avez pas le courage de faire. J'aimerais vous rassurer que je ne suis pas malade. Je suis plutôt heureuse parce que j'ai un énorme projet qui doit conquérir le monde'', a soutenu Yasmina Aka dans une vidéo publiée sur l'un de ses comptes Facebook.

Poursuivant, la très controversée belle dame s'est dite prête à tout pour promouvoir sa ligne de produits, qu'elle a dénommée Toto sucré. ''Si j'ai eu le courage de vous présenter mon intimité et ma sexualité, c'est parce que je ne suis pas comme vous. J'assume ce que je fais. J'ai un projet unique qui concerne l'intimité, la sexualité, la sensualité de la femme. Alors je dois lancer des messages forts. Même si cela doit choquer, je le ferai et personne ne m'arrêtera'', a-t-elle déclaré.

Puis d'ajouter: ''Il y a plein de femmes qui font les belles mais qui ne sont pas propres. Alors moi, je viens avec des produits pour améliorer l'hygiène et l'intimité de la femme, pour améliorer le teint, la beauté de la femme (...) Alors, quand on commence quelque chose, il faut envoyer une boule de feu. Il faut choquer le monde''.

Plus que jamais déterminée à aller au bout de ses ambitions, Yasmina Aka a même affirmé que son projet mérite de bénéficier du soutien du chef de l'Etat, Alassane Ouattara. ''Combien de femmes auront le courage de montrer leur sexe comme je l'ai fait. Je m'assume parce que je suis un bonbon. Je suis un fruit qu'on peut manger. Mon toto (sexe) est un toto qui guérit les maladies. C'est un antidote...Toto sucré va créer des produits pour rendre la femme sucrée. J'appelle donc le président Alassane Ouattara à me soutenir dans mon projet. J'appelle le président Alassane Ouattara à me recevoir'', a déclaré Yastarly la bombe.