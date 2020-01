Succession de Ouattara: Soro avait fait la même requête à Gbagbo...

Mon cher DEGBA,

Je ne sais pas comment tu fais pour garder ton calme face à tant de nouvelles croustillantes? L'actualité de ton pays est tellement riche en ce moment que je ne sais par quoi commencer. Toutefois, je sais que la petite querelle inamicale entre votre footeux de maire Kalou Bonaventure et l'ex Fesciste DOUMBIA Major ne t'a pas laissé indifférent.

Tes cousins disent que le diplôme ne confère pas d'office l'intelligence. Un Docteur qui n'est même pas élu dans son village, attaque un ex footballeur devenu maire. Il lui reproche son niveau intellectuel qui ne permettrait pas à Kalou Bonaventure de l'interpeler, lui, Docteur et professeur. L'éducation est l'élément qu'il faudrait fustiger. Les attaques personnelles dans un débat public sont toujours à proscrire. Mais cela t'ennuie et je n'irai pas plus loin. Tiens! je te parlerai de Guillaume Soro!

L'arbitrage douteux de Guillaume Soro à l'élection présidentielle de 2010

Le jeune candidat a activé son GPS du côté de l'hôtel Bristol à Paris le 28 Janvier 2020. Localisé en ces lieux, il a parlé abondamment et a fait des révélations. Volontaire ou pas, l'ivresse du micro lui a fait dire des choses qui poussent chacun à s'interroger sur la crédibilité du scrutin d'Octobre 2010 en Côte d'Ivoire. Tu l'as entendu comme moi.

Alassane Ouattara lui aurait promis sa succession après deux mandats, en cas de victoire à l'élection présidentielle. Mais ce que Guillaume Soro ne dit pas, c'est qu'il avait adressé la même requête à Laurent Gbagbo qui lui avait donné une fin de non recevoir. Il protégeait sa gamelle et c'est naturellement qu'il donnera tout pour Alassane Ouattara.

Tu sais, les hommes lunatiques, avec des convictions variables au gré de leurs intérêts, me posent problème. Je te pose la question suivante: Qu'aurait dit Guillaume Soro d'Alassane Ouattara, s'il lui avait accordé la vice-présidence du RDR et sa succession après ses deux mandats? Le dictateur n'aurait pas existé!

Parler de succession me gène énormément pour quelqu'un qui clame le droit et la démocratie. Mais là n'est pas la question; qu'est-ce qui s'est passé en 2010 pour que la France et la Rébellion de Guillaume Soro, donnent un coup de pousse aux résultats des urnes pour que Alassane Ouattara accède au palais de l'éléphant?

Il a assumé la déstabilisation de la Côte d'Ivoire pour faire plaisir à un homme. De ses aveux, Guillaume Soro a non seulement manœuvré diplomatiquement pour coincer Laurent Gbagbo, mais a activé sa branche armée pour le soumettre. Vu comment Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, il fut juge et partie! Le pardon qu'il demande aujourd'hui parce que menacés, ses intérêts et lui, n'est que mépris pour la gravité de son acte. Quel crédibilité pouvons-nous accorder à un personnage qui balance tout et tout le monde pour servir ses ambitions politiques?

Guillaume Soro incarne un leadership du passif politique ivoirien en fin de cycle

Le nouveau leadership africain dont parle Guillaume Soro est loin d'épouser le profil du personnage qu'il est. Il est peut-être jeune, mais il est le produit du passif politique d'une génération d'hommes politiques en fin de cycle. Il fait partie "des septuagénaires décriés et vomis par leurs peuples", du point de vue de son héritage politique.

Le leadership africain ne se construira certainement pas avec un homme qui porte l'héritage de vieux paradigmes politiques d'une autre époque. Tu comprends bien que son mélodrame pathétique ne tient pas une seule seconde. La nouvelle génération africaine, et ivoirienne en particulier, ne saurait avoir pour leader, quelqu'un qui a porté l'arme au cœur de la mère patrie.

Pour atteindre des objectifs personnels et faire plaisir à un homme, des ivoiriens ont été tués pour leur simple appartenance politique. Je trouve antinomique le fait de prendre les armes pour réclamer la démocratie et le droit, et après crier à l'injustice quand on a soi-même tordu le coup à la constitution et au droit de son pays. Guillaume Soro me rappelle Don Quijote de la Mancha; un cavalier ibérique qui, dans son imaginaire, était un héro qui se battait contre des moulins à vent.

Aussi solitaire comme ce cavalier, Guillaume Soro cavale tout seul dans ses fantasmes qui le projettent dans son imaginaire comme l'offre politique que toi et moi attendions depuis 30 ans. Je te l'ai dit l'autre jour; il a le droit de vivre son rêve et de se trouver les moyens de le matérialiser. Cependant, qu'il le vive seul et ne nous mêle pas à son laconique projet de résurrection politique en Côte d'Ivoire.

Lorsqu'on traite de dictateur quelqu'un qui vous a bien payé pour un travail que vous avez fait pour lui, qu'adviendra-t-il du peuple qui vous portera au pouvoir? Surtout dans un pays où le peuple n'est utile que pour voter. Dans son ouvrage "Sans un mot", Harlan Coben le dit clairement: "C'est ça, la confiance. On peut la trahir pour une bonne raison. N'empêche, ça reste une trahison". Voilà! Je ne sais pas ton avis sur la question, mais je serais heureux de l'entendre.

A Bientôt