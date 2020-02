France: Ce qui s'est passé entre Mokobé et les enfants de Dj Arafat

Après avoir permis à Mael Houon et à son frère Ézéchiel de réaliser un de leurs rêves, le talentueux rappeur malien, Mokobé, était encore aux côtés des enfants de Dj Arafat le week end dernier en France.

Mokobé, nouveau ''papa'' des enfants de Dj Arafat

Mokobé est très proche des enfants de Dj Arafat depuis la brusque disparition de leur père survenue le 12 août 2019 à la suite d'un grave accident de moto. Déjà très affligé par le décès de l'icone du Couper décaler, le rappeur malien n'a pas pu s'empêcher de se remémorer les meilleurs moments qu'il a vécus avec Dj Arafat, notamment le featuring intitulé ''Oulala'' qui a connu un énorme succès en Europe.

''...Il voulait conquérir l’Europe, le monde... Il fut donc le premier artiste Dj couper décaler à passer sur les grandes chaînes en France. On était numéro 1 des clubs. Le titre tournait partout en radio, à la télé. C’était inattendu. Un gros hit! Il était content, heureux et moi aussi car tout le monde trouvait son compte. Entre lui et moi, il y avait énormément de respect. Jamais de palabre...'', avait-il témoigné.

Quelques semaines après l'inhumation du Beerus Sama, Mokobé avait permis aux deux garçons de son défunt frangin, vivant en France, de réaliser leur rêve qui était celui de rencontrer la star du football français, Kylian Mbappé. Grâce à l'artiste malien, Mael et son cadet Ézéchiel ont suivi une rencontre du Paris Saint Germain depuis les gradins du parc des princes, aux côtés du champion français.

Mais Mokobé ne s'est pas arrêté à cette rencontre avec le footballeur français, puisque le week-end dernier, il était encore avec les enfants de Dj Arafat, et cette fois, la première fille du Daishikan, Lachoina Houon, était présente. Dans une publication sur sa page Facebook, l'artiste a fait un bref compte rendu de ce somptueux moment qu'il a passé avec les enfants de Dj Arafat, tout en faisant un clin d'œil à la fille de Carmen Sama, Rafna Houon, résidant en Côte d'Ivoire avec sa mère.

''Avec la team, les enfants de notre Dj Arafat, le Yorobo, paix à son âme. Lachoina Mael et Ézéchiel, grosse pensée et gros bisous à Rafna. On se voit bientôt à Babi si Dieu le veut. Très content de voir les enfants réunis. On a bien mangé au Yopougon grill Limeil-Brévannes 94. Gros bisous à la Chine populaire et tous les fans de Yorobo à travers l’Afrique et le monde'', a-t-il écrit.