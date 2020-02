Accusé de complot contre Ariel Sheney, Arnaud Jaguar sort ses griffes

L'ancien manager de Dj Arafat, Arnaud Jaguar, s'est enfin prononcé sur les accusations portées contre lui au sujet des supposés jeunes gens recrutés afin de ternir l'image d'Ariel Sheney sur les réseaux sociaux.

Arnaud Jaguar a-t-il comploté contre Ariel Sheney?

Le tout dernier manager de Dj Arafat, Arnaud Jaguar, est au coeur d'une vive polémique qui enflamme la toile depuis quelques jours. Il est accusé d'avoir engagé des jeunes fans de Dj Arafat afin de ternir l'image de l'artiste Couper décaler, Ariel Sheney, avec qui il avait déjà travaillé des années antérieures. C'est un jeune homme répondant au nom de Cheik Sama qui, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, est passé aux aveux après avoir été sequestré par Ariel Sheney et ses acolytes.

Après que cette vidéo a été publiée sur la toile, de nombreux internautes ont désapprouvé le comportement d'Ariel Sheney qui a essayé de se faire justice lui même. De son côté, le jeune Cheick Sama qui était le photographe de Dj Arafat, a révélé avoir été copieusement tabassé par Ariel Sheney et sa bande. ''Ils m’ont frappé avec des coups de poings et coups de pieds. Ariel Sheney m’a giflé et a marché sur moi. Après, Ariel est rentré dans sa chambre; il a fait sortir son arme menaçant de me tuer. Il m’a dit de parler sinon il va me descendre, et que personne ne verra mon corps (…) J’ai donc eu très peur. J’ai cherché à sauver ma peau en mettant tout sur Arnaud Jaguar (…) Ariel Sheney m’a menacé en disant que si je porte plainte, il dira que je suis venu l’agresser chez lui et qu’il se serait défendu…», a confié le jeune Cheik à actupeople.

Arnaud Jaguar qui se trouve présentement en Allemagne, est monté au créneau afin de dire sa part de vérité sur les accusations portées contre sa personne. ''Je tiens à rassurer toute la Chine et tous les internautes que moi Arnaud Jaguar, je ne me reconnais pas dans ces accusations. Cela m'étonne. Mais nous sommes dans un pays de droit, Arnaud Jaguar connaît ses droits. J'ai donc approché qui de droit pour que justice soit rendue'', a déclaré Arnaud Jaguar dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.