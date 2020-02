6 mois après la mort de Dj Arafat, ce qu'a fait Emma Lohoues

La belle Emma Lohoues n'arrive toujours pas à oublier le décès brusque de son ex petit ami, Ange Didier Houon alias Dj Arafat.

Emma Lohoues: ''La mort de Dj Arafat est une pilule qui ne passe pas''

Ce n'est plus un secret pour personne. La belle actrice ivoirienne, Emma Lohoues, a été, à un moment donné, la petite amie d'Ange Didier Houon alias Dj Arafat. Après avoir mis fin à leur histoire d'amour, ces deux personnages influents du show-business ivoirien, s'envoyaient régulièrement des piques sur les réseaux sociaux. On aurait cru à la guerre après l'amour. Mais malgré ces différents clashs, Emma Lohoues vit très difficilement la brusque disparition de son ex petit ami.

"Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore beaucoup mal avec ce que Didier nous a fait (...) J'avoue que c'est une pilule qui ne passe pas'', a-t-elle récemment confié avant de révéler que ses relations avec le Daishikan, n'étaient pas aussi tendues comme on pourrait le croire. ''Il faut que les gens comprennent que ce qui se passe sur le net et ce qui se passe dans la réalité sont deux choses complètement opposées. Didier avait sa manière d'entretenir les réseaux sociaux, et moi je le connaissais. Je le comprenais. Quand il faisait ses buzz sur les réseaux, après il m'appelait et il me disait: "Lolo, j'ai gaté hein". Je n'avais rien contre lui comme les gens pouvaient le croire. Et lui, c'était pas quelqu'un de méchant'', dira-t-elle.

Pour preuve, Emma Lohoues a gardé, depuis maintenant 6 mois qu'est décédé l'artiste, la photo de Dj Arafat en profil de ses différents comptes Facebook et Instauram. De plus, le mercredi 12 février 2020 qui marquait le 6e mois de cette tragique disparition, la belle Emma Lolo a ajouté une autre photo d'Ange Didier Houon en couverture de sa page Facebook. Ce qui n'est évidemment pas passé inaperçu.

Pendant que certains internautes se montraient compatissants envers Emma Lohoues, d'autres, par contre, pensent qu'elle en fait un peu trop; bien plus que la veuve de Dj Arafat, Carmen Sama.