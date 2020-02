Après Bebi Philip et Ariel Sheney, Dj Lewis s'en prend à Kerozen

Dans une vidéo diffusée sur la toile, l'artiste Couper décaler Dj Lewis a fait savoir qu'il est plus talentueux que le poulain de la belle Emma Dobré, Kerozen Dj.

Dj Lewis: ''Kerozen n’est pas plus talentueux que moi''

Cela fait près d'une dizaine d'années que l'artiste Couper décaler, Dj Lewis, qui a connu un énorme succès avec son titre ''Grippe aviaire'' en 2006, est absent de la scène musicale ivoirienne. Depuis quelques temps, l'artiste fait de nombreuses apparitions sur les réseaux sociaux pour donner les raisons de cette longue absence.

Récemment, l'artiste avait pointé du doigt les arrangeurs ivoiriens, Bebi Philip et Ariel Sheney, qui refuseraient de travailler avec lui. De plus, Dj Lewis a donné une autre raison qui semble la principale cause de cette longue absence sur la scène musicale. C'est que le concepteur de la danse "'Grippe aviaire'', n'a plus de producteur. A cet effet, il a annoncé qu'il était ardemment à la recherche d'un producteur pour relancer sa carrière.

Cette annonce de Dj Lewis a suscité la réaction de plusieurs internautes dont la plupart était surpris de voir un artiste qui a connu un énorme succès après avoir quasiment fait le tour du monde, manquer de moyens pour financer ne serait-ce qu'un single. Pour sa défense, Dj Lewis a pris l'exemple de Kerozen Dj qui, après avoir connu le succès avec Boulevard Dj, s'est retrouvé en Europe où il a rencontré la belle Emma Dobré qui lui a donné une seconde chance.

«Kerozen était en Europe; il venait à Abidjan, repartait en Suisse. Il cognait les «poto» ici jusqu’à ce qu'une dame comme Emma Dobré lui donne sa chance. Si ce n'est pas à cause de cette dame, Kerozen n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Sinon Kerozen n’est pas plus talentueux que moi Lewis. Au nom de tout ce que je cherche, il n’est pas plus talentueux que moi. Je suis plus fort que lui. Ce qu’il fait, ce n’est rien. Moi Dj Lewis, je peux faire la même chose. Le niveau de sa force de frappe est limité, le mien est illimité... Je ne me compare pas aux artistes Couper décaler. La plupart ont puisé dans mon inspiration. Comparez-moi plutôt à des artistes comme Soum Bill, Meiway », a déclaré l’ancien Disc-jockey du MG (Marcory Gazoil), dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.