Décès d' Ericsson le Zoulou : Soum Bill fait des révélations

Le décès d'Ericsson le Zoulou, Bosiki Eric à l'état civil, survenu dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 février, a jeté l'émoi et la tristesse en Côte d'Ivoire. L'artiste d'origine congolaise a poussé son dernier souffle en France. Le disc-jockey souffrirait de cirrhose de foie et d'hépatite B. Il a été plongé dans le coma avant de succomber à l'hôpital de Créteil, dans le sud-est de Paris.

Soum Bill pleure Ericsson le Zoulou

Ericsson le Zoulou fait très tôt connaissance avec la musique au Congo. Dès l'âge de neuf ans, le jeune Eric se met à chanter avec sa mère à l'église. Devenu grand, le fils du Congo prend la direction de la Côte d'Ivoire et atterrit à Abidjan. C'est la commune chaude de Yopougon qui accueille le jeune Congolais. À cette époque, la célèbre Rue princesse fait le bonheur des Ivoiriens et particulièrement des Abidjanais. Bosiki Eric intègre le milieu des disc-jockey. Doté d'une grande voix, il se distingue très rapidement dans le monde de la nuit. Au Roland Garros, un maquis de renom où il officie, Ericsson le Zoulou s'impose.

En 2003, Ericsson le Zoulou fait son officiellement son entrée dans le showbiz ivoirien avec le titre Souzanna. Avec cette chanson, il conquiert la Côte d'Ivoire et convainc les mélomanes de son talent. Quatre ans plus tard, Eric confirme tout le bien qu'on pense de lui en mettant sur le marché l'album Gloire. Il dépasse la frontière du couper décaler et s'érige en véritable chanteur. Notons que les faiseurs de la musique prônée par feu Douk Saga étaient traités d'amuseurs publics. Son album La main de Dieu sort en 2008.

Plus tard, Ericsson le Zoulou décide de s'installer en France et devient de moins en moins visible de la scène musicale. Il effectue un bref retour en Côte d'Ivoire. Le 15 février 2020, une mauvaise nouvelle concernant l'artiste envahit Abidjan. Le Zoulou lutterait contre la mort. L'information est malheureusement confirmée par des proches. Des langues avancent que l'homme souffre d'hépatite B et de cirrhose de foie. Ericsson le Zoulou, hélas, ne parviendra pas à gagner la bataille contre la maladie et décède dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 février 2020.

Soum Bill, artiste zouglou qui a partagé plusieurs scènes avec le défunt, s'est souvenu des moments passés avec l'ex-star du couper décaler. "Je me souviens encore quand nous sortions des maquis en cachette pour nous rendre à la mosquée toi et moi pour la Saalat pendant Ramadan et je prenais du plaisir à t'écouter réciter le Saint CORAN, Baby Bamako Dakar Genève et Paris nous avons gagné pas mal de bataille frère. Mais celle-là malheureusement personne ne l'a gagne. ADIEU FRANGIN QU'ALLAH NOUS PARDONNE", a publié l'ancien membre du groupe Les Salopards sur son compte Instagram.