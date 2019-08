Soum Bill: 11 ans après, voici la femme qui a conquis son coeur

L'artiste zouglou, Soumahoro Ben Mamadou, plus connu sous le nom de Soum Bill, et son épouse Sarah Hélène Thérèse Daply, ont célébré leur mariage coutumier mercredi dernier à Cocody, 11 ans après leur union civile qui a eu lieu le samedi 08 décembre 2008 à la Marie de Yopougon.

Soum Bill et Sarah Hélène se rattrapent

La dot de la famille Soumahoro a été acceptée par la famille Daply le mercredi 7 Août 2019, à Cocody-Attoban. C'est donc une façon pour le faiseur de zouglou de rattraper cette étape très importante de la vie de couple dans la tradition africaine. Après la cérémonie de dot, nos deux amoureux se sont rendus le jeudi 8 Août à la grande mosquée du Plateau pour le mariage réligieux. Les images de cet événement heureux ont été abondamment diffusées sur les réseaux sociaux, et plusieurs internautes se sont interrogés sur cette longue attente qui a précédé le renouvellement de leur union.

En effet, Soum Bill est à son deuxième mariage réligieux après celui qu'il a eu, il y a quelques années avec Traoré Fatoumata, la mère de ses premiers enfants. Alors qu'il sortait d’une union assez difficille, Soum Bill est tombé dans les filets de Sarah Hélène, et a décidé de la conduire devant le Maire en 2008. Même si nos deux tourtereaux se sont dit oui ce jour-là, l'atmosphère était plus ou moins tendu car, selon des proches du couple, leur amour était combattu par les parents de Sarah qui ne voulaient pas voir un artiste épouser leur charmante fille.

Mais l'amour qui lie les deux conjoints, est tellement fort que rien n'a pu empecher leur union. Le clou de ces festivités de renouvellement de consentement, est prévu pour le samedi 10 Août à Cocody et sera marqué par la présence des meilleurs créateurs de mode et des artistes les plus en vogue du moment.