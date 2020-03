Korhogo : Un commerçant voleur de motos arrêté à la mairie

Un individu répondant aux initiales DK, âgé de 29 ans, de nationalité ivoirienne et domicilié à Korhogo (nord), est un commerçant peu ordinaire. Au lieu de se contenter des recettes de son activité commerciale, il a décidé d'arrondir les fins du mois de la plus mauvaise des manières. En effet, l'homme s'est mué en voleur de motos. Mais son parcours vient de s'achever depuis le mardi 3 mars 2020. Il est tombé aux mains des éléments de la police alors qu'il tentait de dérober une moto.

Korhogo, un commerçant-voleur de motos aux arrêts

Depuis un moment, les fonctionnaires des administrations publiques de Korhogo, une localité du nord de la Côte d'Ivoire, située à 635 km de la ville d'Abidjan, ont le sommeil troublé. Et pour cause, ils sont confrontés à des cas de vols de motos dont l'auteur était toujours introuvable. Exaspérés par la disparition de leurs engins à deux roues, ces employés de l'État ivoirien saisissent le commissaire de police du commissariat de Korhogo, rapporte la direction générale de la Police nationale.

Le responsable de la police de la quatrième grande ville du pays prend l'engagement de mettre la main sur le voleur de motos. Le commissaire donne instruction à ses éléments de mettre en place un dispositif de surveillance dans les administrations publiques où le voleur a pour habitude d'opérer. La police se positionne à la mairie de Korhogo. On se rendra compte plus tard que le commissaire de police a eu le nez creux. En effet, le mardi 3 mars 2020, DK, le commerçant qui est en réalité un fieffé bandit, se présente à la municipalité non pour établir des pièces administratives, mais plutôt pour voler une moto.

Il était environ 15 heures quand le voleur s'est pointé et tentait de dérober une moto appartenant à une dame de 28 ans. Les éléments de la police qui étaient en opération de filature n'ont eu aucun mal à appréhender le filou. Il avait en sa possession plusieurs clés de motos de diverses marques et une clé de voiture, confirme la source policière.