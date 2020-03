Dj Arafat - Debordo demande à Bebi Philip de prendre Carmen Sama

Debordo Leekunfa demande à l'arrangeur Bebi Philip (Bbp) d'entretenir une relation amoureuse avec Carmen Sama, la veuve de Dj Arafat, exactement comme Le Beerus Sama l'avait fait il y a plusieurs années avec l'ex copine de Mister Bbp.

Debordo Leekunfa: ''Bebi Philip, tu es trop tolérant. Tu as publié ce que son mari t'a montré''

Ange Didier Houon alias Dj Arafat était un des amis très proches de Bebi Philip qui avait arrangé les premiers morceaux du duo formé par Arafat Dj et Debordo Leekunfa. Il s'agit notamment des titres ''Kpangoh'' et ''Lèbèdè'' qui avaient connu un énorme succès en Côte d'Ivoire et même à l'international. Mais une affaire de femme va briser l'amitié entre nos deux amis.

Mister Bbp décide alors de ne plus travailler avec Arafat. « Si je suis devenu arrangeur, c’est à cause de Bébi Philip qui ne voulait plus arranger mes sons parce que je suis sorti avec son ex », avait confié Arafat lors d'un direct sur facebook en mars 2017.

Après une longue période de discorde, Bebi Philip et Dj Arafat, à l'initiative du premier cité, vont finalement fumer le calumet de la paix en juin 2019. Les deux hommes promettent un featuring mais Dieu va décider autrement. En Août 2019, Dj Arafat perd la vie à la suite d'un grave accident de moto.

Près de 6 mois après ce décès, Bebi Philip a publié une photo de lui et Carmen Sama, la veuve d'Arafat, sur les réseaux sociaux. Sévèrement critiqué par les fans du défunt artiste, communément appelés Chinois, le suspectant de vouloir séduire la mère de la petite Rafna Houon, Bebi Philip avait confié le sort des chinois à Debordo Leekunfa.

''Les chinois? Il y a une seule personne qui vous maîtrise. C'est Debordo Leekunfa. C'est lui qui est bon pour vous. Même s'il exagère souvent, mais c'est lui qui vous maîtrise'', déclarait Mister Bbp dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Ayant eu vent de cela, Debordo Leekunfa n'est pas resté silencieux. Dans une publication sur sa page Facebook, Opah la nation demande à Bebi Philip de faire de Carmen Sama sa dulcinée, comme Dj Arafat l'avait fait à l'époque avec l'ex copine de l'arrangeur-chanteur. Le Mimi s'est même proposé d'être le médiateur entre Mister Bbp et la veuve de son ex meilleur ami, Dj Arafat.

''Toi Bebi Philip, tu es trop tolérant. Tu as publié ce que son mari t'a montré. Si c'est moi, je mange ça au calme. Tu n'as pas vu ce qu'il t'a fait (...) Je vais faire le travail pour toi. C'est un petit problème. C'est juste qu'on doit éviter les caméras sinon, c'est un petit problème'', a dévoilé Debordo Leekunfa qui doit certainement s'attendre aux invectives des chinois de Dj Arafat.