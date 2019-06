Couper décaler : Bebi Philip et Arafat dj font enfin la paix

Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire - Biz Sur7: actualité people et showbiz de Côte d’Ivoire

Bebi Philip et Arafat dj ont enfin decidé d'enterrer la hache de guerre afin d'apporter un soufle nouveau au Couper décaler.

Bebi Philip et Arafat dj souflent le calumet de la paix

L'un des meilleurs arrangeurs de sa génération, Bebi Philip rêve d'un Couper decaler, sans injures, sans clashs, sans bagarres, un Couper decaler dont l'unique mission est de mettre la joie dans le coeur des ivoiriens. A cet effet, il a récemment devoilé un single intitulé '' Mon couper décaler'' , qui, au delà de la belle mélodie qu’on peut entendre dans cette chanson, a pour objectif de sensibilier les principaux acteurs du mouvement afin de mettre un terme aux différentes invectives entre artistes.

Pour matérialiser son souhait, Bebi Philip s'est rendu ce samedi chez l'un de ses anciens collabarateurs, Arafat dj, avec qui il était en froid depuis plusieurs années. Cette visite de l'arrangeur au boss de la Yorogang, dont la video a été diffusée en direct sur la page facebook d'Arafat, s'inscrit dans le cadre de ce qu'il a nommé '' Caravane de la paix''.

Il devrait normalement se rendre chez plusieurs autres artistes afin d'essayer d'apaiser les tensions. ''Il faut fédérer le mouvement couper decaler, c'est vrai que chacun a ses problèmes, mais mine ne rien le Couper decaler est venu nous sauver des déboires qu'a connus la Côte d'Ivoire du fait de la guerre, et çela a permis aux ivoiriens de pouvoir oublier beaucoup de choses'', a declaré Bebi Philip qui a donc decidé de laisser tomber toutes les histoires qu'il y a eu de par le passé avec Arafat dj.

'' Si vous me voyez ici, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent'', a ajouté l'auteur de '' mon couper décaler'' Pour sa part, le boss de la Yorogang a salué l'intiative de son ancien arrangeur. ''Je suis pour la paix dans le couper décaler, et c'est une belle initiative'', a-t-il declaré tout en annonçant une futur collaboration avec Bebi.

Rappelons que le Yôrôbô fut autrefois un ami très proche de Bebi Philip, qui avait arrangé les premiers morceaux du duo formé par Arafat dj et Debordo Leekunfa. Il s'agit notamment des titres ''Kpangoh'' et '' Lèbèdè'' qui avaient connu un énorme succès en Côte d'Ivoire. Mais une affaire de femme a brisé l'amitié entre nos deux talentueux artistes et Mister Bbp a decidé de ne plus jamais travailler avec Arafat dj.

« Si je suis devenu arrangeur c’est à cause de Bébi Philip qui ne voulait plus arranger mes sons parce que je suis sorti avec son ex », avait révélé Arafat lors d'un direct sur facebook en mars 2017.