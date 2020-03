Coronavirus: Didier Drogba déplore l'indifférence de certains ivoiriens

Le capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba a publié une vidéo dans la soirée du vendredi sur les réseaux sociaux afin d'exhorter le peuple ivoirien à prendre très au sérieux l’épidémie de Coronavirus qui continue de gagner du terrain en Côte d'Ivoire.

Didier Drogba: ''Il faut être vigilant et resté au maximum chez soi''

Le Coronavirus ou le Covid 19 est bel et bien présent en Côte d'Ivoire et le nombre de cas positifs, ne fait que s'accroître malgré les nombreuses mesures sanitaires prises par les autorités ivoiriennes.

Un fait qui porte à croire que de nombreux ivoiriens sous-estiment encore la gravité de la situation. C'est donc pour interpeller ses compatriotes à la vigilance que l'emblématique capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba a publié une vidéo vendredi 20 mars 2020.

''Chères sœurs, chers frères, depuis l'apparition du Covid 19, il y a quelques mois, le monde entier est sujet à une crise sanitaire importante. En effet, le virus se propage à une vitesse impressionnante, et le nombre de cas et de victimes ne cesse d'augmenter. Grâce à un dispositif sanitaire impressionnant et une rigueur sans faille des populations au respect des mesures prises et des règles de civisme, la Chine a réussi à faire reculer le virus. L'Europe à son tour a pris des mesures fermes de confinement. Ainsi les frontières de l'espace Shengen sont fermées jusqu'à nouvel ordre'', a déclaré l'icône nationaledu football.

Avant d'ajouter: ''Le virus est déjà aux portes de l'Afrique et la Côte d'Ivoire compte déjà quelques cas avérés. Mes soeurs, mes frères, je vous demande de prendre le sujet très au sérieux car nous avons tendance à être trop légers quant à nos réactions face à la situation. Je le vois autour de moi, les gens continuent de fonctionner comme s'il n'y avait rien du tout. Or la situation est très grave".

Pour la légende de Chelsea et de l'Olympique de Marseille, il est impératif que tous les ivoiriens prennent le sujet très au sérieux en appliquant à la lettre les mesures sanitaires préconisées par le gouvernement afin d'éviter une tragédie à la Côte d'Ivoire.

"Il faut impérativement respecter les mesures annoncées par le gouvernement. Il faut être vigilant et resté au maximum chez soi. C'est nous qui propageons le virus. Nous sommes tous responsables et tous acteurs actifs de la situation. Donc votre comportement va contribuer directement à vaincre ce fléau. Lavez-vous les mains régulièrement. Ne sortez que si c'est nécessaire. Portez un masque et tenez vous à une distance d'au moins un mètre des uns des autres. Soyons responsables...Il faut que nous soyons mobilisés pour éviter la catastrophe'', a interpellé Didier Drogba.