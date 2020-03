Après Mines,Hôpital,FIF:Didier Drogba dans un autre coup avec Huawei

Après sa retraite du football, les projets ne cessent de fourmiller dans la tête de Didier Drogba. À la suite de nombreuses réalisations, l'ancien capitaine des Éléphants veut également faire de l’alphabétisation numérique son nouveau cheval de bataille.

Didier Drogba ouvre le front de l’alphabétisation numérique

Didier Drogba a fait rayonner la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international avec son immense talent de footballeur professionnel. Sous sa houlette, l'équipe nationale ivoirienne a participé à trois phases finales consécutives de Coupe du monde. Ses jeunes coéquipiers qu'il a encadrés pendant une décennie ont d'ailleurs remporté la Coupe d'Afrique des Nations de 2015.

Et même après avoir troqué le maillot tricolore (Orange - Blanc - Vert) contre le costume trois-pièces, l'enfant de Niaprahio est toujours resté égal à lui-même, un Ivoirien fier de l'être et toujours prompt à se battre pour son pays. Aussi, après avoir acheté des actions dans la mine d'or d'Ity, construit un hôpital de pointe à Abidjan et une école à l'intérieur du pays, Didier Drogba s'est déclaré candidat à la FIF, Fédération ivoirienne de football, qu'il dit vouloir diriger pour redorer le blason du football ivoirien. De même, la légende de Chelsea a permis, de par sa notoriété, d'obtenir un important financement pour "Sublime Côte d'Ivoire", un projet touristique initié par les autorités ivoiriennes.

Outre tous ces projets, la Fondation Drogba Didier a également initié un projet d'Alphabétisation numérique en vue de permettre aux populations d’assimiler via l’outil numérique le plus rapidement possible, notamment pour lire et écrire, afin d’acquérir de nouvelles compétences.

Et pour booster ce projet novateur, le meilleur buteur de tous les temps chez les Éléphants de Côte d'Ivoire a pris attache avec LIU Enshuo, Président de l’Afrique de l’ouest de Huawei et la représentation Côte d’Ivoire de la marque chinoise, ce lundi 09 mars 2020 à Abidjan, ainsi que la collaboration de la Direction de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle (Daenf) du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle et la Banque mondiale.

L'initiateur Didier Tébily Yves Drogba précise les objectifs qu'il vise à travers son projet : « On a plus de 10 millions de personnes à alphabétiser en moins de cinq (5) ans. Et toutes les couches sociales sont concernées. » Puis il ajoute qu'il faut « panser la fracture numérique » et « l’un des meilleurs moyens, c’est l’alphabétisation numérique du maximum de personne ». Il a d'ailleurs déjà reçu des équipements électroniques pour mener à bien ce projet d'alphabétisation.