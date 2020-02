FIF: Après le retrait de Sidy Diallo, Didier Drogba en roue libre

Le retrait de Sidy Diallo de la course à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) doit certainement faire l'affaire de Didier Drogba.

En l'absence de Sidy Diallo, Didier Drogba sera-t-il le prochain président de la FIF?

Parallèlement au limogeage du technicien ivoirien, Kamara Ibrahim, de son poste de sélectionneur des Eléphants de Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne de football a annoncé qu' Augustin Sidy Diallo ne briguera pas un troisième mandat à la tête de l'instance dirigeante du football ivoirien. L'information émane d'un communiqué publié par la FIF jeudi soir.

"Le président Augustin Sidy Diallo a informé le Comité exécutif de sa décision de ne pas briguer un troisième mandat pour des raisons personnelles", indique le communiqué qui faisait suite à une importante réunion entre les membres du Comité exécutif de la fédération. A en croire ladite note, le Comité exécutif a pris acte de la décision de Sidy Diallo qui s’adressera aux clubs et groupements d’intérêt le 29 février 2020 au siège de la FIF situé à Treichville.

Ce retrait de Sidy Diallo de la course à la présidence de la FIF ne peut que faire l'affaire de l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, qui, après sa riche et glorieuse carrière de footballeur professionnel, a manifesté une réelle volonté de diriger le football ivoirien. Pour de nombreux consultants, l'absence de Sidy Diallo à l'élection du prochain président de la FIF fait de l'ancien buteur le principal favori d'autant plus que le vice-président de FIF, Sory Diabaté, n'a jusque là pas manifesté la volonté de succéder au président sortant.

Sidy Diallo a pris les rênes de la Fédération ivoirienne de football en 2011. Bien que régulièrement critiqué par de nombreux ivoiriens tout le long de ses deux mandats, Sidy Diallo a considérablement apporté au football national notamment avec la subvention annuelle accordée aux clubs de ligue1 qui est passée de 50 à 70 millions de Fcfa. De plus, le championnat ivoirien de football a gagné en notoriété puisque plusieurs rencontres de la ligue 1 sont retransmises sur la chaine nationale et également sur le bouquet Canal.

Ce qui a facilité le transfert de plusieurs jeunes footballeurs ivoiriens vers les championnats plus huppés notamment en République démocratique du Congo (RDC), dans le Magreb et surtout en Europe. Sidy Diallo peut également se vanter d'être un président chanceux pour avoir offert deux coupes d'Afrique à la Côte d'Ivoire. La CAN des cadets en 2013 au Maroc puis la CAN des seniors en 2015 en Guinée Equatoriale.