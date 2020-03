Après Eunice Zunon, Tiesco Le Sultan se bagarre avec Moses Djinko

Quelques jours après sa chaude empoignade avec la bloggueuse Eunice Zunon sur le plateau d'une émission télévisée, l'artiste Couper décaler Tiesco le sultan s'est bigarré samedi avec le journaliste Moses Djinko.

Ce qu'il s'est passé entre Tiesco le sultan et Moses Djinko

L'artiste Couper décaler, Tiesco le Sultan s'est autoproclamé depuis quelques semaines, nouveau président du Showbiz ivoirien. Une décision que semble ne pas apprécier certains acteurs du showbiz en Côte d'Ivoire.

Après avoir eu des prises de becs avec la web comédienne, Eunice Zunon, qui l'a ouvertement traité de comédien et de guignol en pleine émission télé, Tiesco le Sultan a encore une fois été pris à partie par le journaliste Moses Djinko samedi 21 mars lors de l'émission Rien à cacher diffusée sur Radio Nostalgie.

Selon des informations, Le Rebel de poy n'aurait pas du tout apprécié les critiques du journaliste qui lui a lancé qu'il n'avait pas le coffre pour être président du showbiz ivoirien.

Une violente bagarre aurait même éclaté entre les deux hommes à la fin de l'émission. Dans une vidéo publiée sur sa page facebook samedi soir, Tiesco le sultan a donné sa version des faits.

''Un artiste ne peut pas arriver dans une radio et se faire attaquer par un grand frère en plus, qui me dit que moi je suis qui pour être le président des artistes de Côte d'Ivoire, et moi je lui ai dit que grand frère, tu ne respectes pas ton travail parce que, si c'était le cas, avant l'émission, tu allais faire des recherches sur youtube ou sur google pour voir tout ce que j'ai fait. Et si tu ne l'as pas fait, ça prouve que tu ne connais pas ton métier; et là, il est rentré dans tous ses états et il voulait forcément en découdre parce qu'il disait que je lui ai manqué de respect alors que c'est lui qui a été le premier à me manquer de respect", a déclaré Tiesco le sultan.