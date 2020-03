Ouattara s'en va: Molaré prend sa retraite dans le Couper-décaler

Près de 7 mois après le décès de Dj Arafat, Soumahoro Mauryféré alias Molaré annonce qu'il ne veut plus être appelé ''Le boss du Couper décaler''

Molaré: ''Cherchez un nouveau Boss du Couper décaler, je me retire"

Soumahoro Mauryféré alias Molaré, communément appelé ''Le boss du Couper décaler'' est très remonté contre les acteurs du ce mouvement. Régulièrement critiqué sur la toile, surtout depuis le décès de Dj Arafat, le promoteur du Prix international des musiques urbaines et du Couper décaler (Primud) reproche à ses congénères de ne pas prendre sa défense lorsqu'il est pourfendé. Et il l'a fait savoir dans une publication sur sa page facebook en annonçant qu'il ne veut plus porter l'étiquette de boss du Couper décaler.

"A partir de maintenant, cherchez un nouveau Boss du Couper décaler, je me retire. Si vous avez vos problèmes, ne m’appelez plus parce que quand on m’insulte, vous ne me défendez pas. Alors que tous les jours, vous venez expliquer vos soucis ( toute musique confondue). Bonne chance au prochain, les élections sont ouvertes...j’ai aimé vous servir'', a écrit l'ancien boucantier.

Les actions de Molaré dans le showbiz ivoirien sont légion. Safarel Obiang avait révelé le jeudi 27 février dernier, lors de sa renontre avec l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire (Ujocci), que Molaré lui a toujours accordé une oreille attentive à chaque fois qu'il l'a sollicité. Raison pour laquelle Le Coup de poing de Jesus le considère comme ''son bon vieux père''.

''Molaré est une personne très généreuse; il a aidé beaucoup de personnes dans le showbiz. Il y a plusieurs concerts à Abidjan où il a fourni gratuitement son propre matériel'', a confié Safarel Obiang.

La virevoltante chanteuse Couper décaler Vitale avait également confié que Molaré est celui qui l'a guidée dans la musique. ’'Molaré, c’est mon Papa; c’est mon mentor. Est-ce que vous savez où il m’a enlevée ? Quand je commençais la musique, c’est lui qui m’a guidée. Si vous ne savez pas, mon showbiz-là, c'est lui qui est derrière’’, avait-elle déclaré.