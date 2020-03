Coronavirus : Manu Dibango est décédé, Youssou N'Dour en pleurs

Manu Dibango a finalement tiré sa révérence, ce mardi 24 mars 2020, après avoir été infecté par le Coronavirus. L'artiste camerounais était pourtant en convalescence après avoir reçu quelques soins.

Coronavirus emporte également Manu Dibango

Les mélomanes africains et ceux du monde entier n'ont pas encore fini de pleurer Aurlus Mabélé, qu'une autre nouvelle, triste et poignante, vient s'abattre sur eux comme un couperet. Emmanuel N'Djoké Dibango alias Manu Dibango est en effet décédé, ce matin des suites de la maladie à Coronavirus.

Le célèbre saxophoniste était en effet interné dans un hôpital en France, le mardi dernier, après avoir contracté le COVID-19. Il était tout d'abord dans un état critique, avant qu'une publication sur sa page Facebook ne vienne rassurer ses fans sur son état de santé.

« Nous portons à votre information qu'après une récente hospitalisation due au Covid 19, Manu Dibango se repose et récupère dans la sérénité. Il vous demande de respecter son intimité. Il se réjouit d'avance de vous retrouver prochainement et vous demande, en cette période troublée que nous traversons tous, de bien prendre soin de vous », pouvait-on lire.

Mais cette promesse de retrouvailles avec le monde artistique et ses millions de fans ne se fera finalement plus, car Manu Dibango vient de lâcher son saxophone à jamais.

Étreints par la douleur de cette disparition, de millier de personnes et d'artistes de renom ne cessent de manifester leur tristesse. L'artiste sénégalais Youssou N'Dour a ainsi publié sur son compte Twitter : « NON PAS TOI MANU DIBANGO. Je n’ai pas les mots pour traduire toute ma tristesse. Tu as été un grand frère, une fierté pour le Cameroun et pour l'Afrique tout entière. Une immense perte ! RIP le Roi de la Makossa et Génie de la Saxo. »