Titrologie: Revue de presse ivoirienne du vendredi 3 avril 2020

Revue de presse: Le Coronavirus au coeur de l'actualité de ce vendredi

L'épidémie de Coronavirus continue de sévir à travers le monde et aussi en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs le sujet qui a abondamment été traité dans la presse ivoirienne ce vendredi.

Le Patriote a relayé les propos d'un ivoirien en Italie expliquant le drame du Covid 19: ''On ne vit plus, on subit le diktat de la maladie'', affirme-t-il, mettant en garde ses compatriotes ivoiriens: ''Changez vos habitudes avant qu'il ne soit trop tard''.

En Côte d'Ivoire, les autorités continuent de poser des actions en vue de faire face à cette épidémie. C'est le cas de la première dame, Dominique Ouattara, qui a fait parler son coeur jeudi.

Le Rassemblement en a parlé en affichant à sa Une: ''Mme Ouattara offre 230 millions de Fcfa en kits sanitaires''. Pour sa part, Le Matin revient sur le plan de riposte contre le Coronavirus dévoilé récemment par le Premier ministre, Amadou Gon.

"Factures Cie, le gouvernement au secours des ménages, la date limite de paiement d'Avril et mai reportée'', indique le journal.

Même son de cloche pour Le Mandat qui pointe à sa Une: ''Covid-19/ Pme et secteur informel, 100 milliards de Fcfa disponibles".

Le Jour Plus propose un reportage réalisé dans la commune d'Adjamé. ''Lutte contre le Coronavirus, commerçants et populations bravent les mesures de protection'', indique le journal à la Une.

L'Inter ouvre avec une interview du Professeur Ehoué, chef du service des maladies infectueuses au Chu de Trechville: ''On n'a pas une transmission intense, mais cela ne saurait tarder'', a-t-il prévenu.

L'Intelligent d'Abidjan relaie des propos de Mamadou Samba, Directeur général de la santé, qui informe que ''L'idée du dépistage massif et systématique est à l'etude, avec le test le plus fiable''.

''Traitement du Coronavirus, polémique autour de la chloroquine en Côte d'Ivoire'', peut-on lire à la Une du journal Notre Voie tandis que Le Nouveau Réveil pointe à sa Une ''Lutte contre le Coronavirus, les 1er témoignages des contaminés guéris''.

''Lutte contre le Coronavirus et application du couvre-feu, des agents des forces de défense et de sécurité tabassés en pleine patrouille'', peut-on lire sur la première page de Soir Info.

Générations Nouvelles révèle des insuffisances au niveau de la gestion de la pandémie de la part des autorités ivoiriennes: ''Des semaines après le premier cas de contamination en terre ivoirienne, le bricolage continue''.

Quant à L'Expression, le journal révèle les raisons pour lesquelles le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, est régulièrement pris à partie par l'opposition ivoirienne.

''Pendant qu'il est au front contre le Coronavirus, ce que cachent les attaques de l'opposition contre Agc'', croit savoir le quotidien.