Musique: L'artiste Bonigo du groupe Youlés Inter désormais avec Josey

Après près de 10 ans d'absence sur la scène musicale, l’artiste Bonigo du groupe Youlés Inter s'est engagé avec la maison de production qui accompagne la talentueuse chanteuse ivoirienne Josey.

Bonigo bientôt de retour sur la scène musicale

Bonne nouvelle pour le talentueux artiste Bonigo du célèbre groupe Youlés Inter qui a fait les beaux jours de la musique ivoirienne dans les années 2000.

Absent de la scène musicale depuis plus d'une dizaine d'années, l’artiste fera très bientôt son retour, car celui-ci vient de s'engager avec une importante maison de production qui n’est autre que Schama Prod, le label qui accompagne une des baronnes de la musique féminine ivoirienne, Josey.

Cette boîte a aussi à son actif, plusieurs autres artistes confirmés en Côte d'Ivoire, à savoir le groupe 2boys et le groupe zouglou ‘’ Voix des anges ‘’.

C’est Bonigo lui-même qui a livré cette information via une publication sur sa page facebook. ‘’Je viens de signer avec la structure Schama Production‘’, a écrit l’artiste.

Selon le manager répondant au pseudonyme de Folares que nous avons joint au téléphone, Bonigo rentrera très bientôt en studio pour la préparation d’une nouvelle chanson qui annoncera la reconstitution du groupe Youlés qui s’était révélé à la nation il y a une dizaine d'années avec le titre à succès ‘’Tout petit ‘’.

Pour rappel, une information avait circulé sur la toile il y a quelques semaines selon laquelle Bonigo avait fait du braconnage sa principale activité dans la ville de Grand-Lahou.

Cette information avait formellement été démentie par le manager Folares. ‘’Pour ceux qui connaissent Bonigo, ils savent que sa première passion, c'est la chasse. Et tous les textes des chansons des Youlés et même des Youlés Inter qu'on a connues, ont été écrits par Bonigo lorsqu'il était à la chasse...Donc ce n'est pas une nouveauté. Mais dire qu'il est devenu braconnier et que c'est désormais sa profession. Non! Ce n'est pas juste'', avait-il confié.