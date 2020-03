Bonigo du groupe "Youlés Inter" devenu braconnier (?): Toute la vérité

Des médias ivoiriens ont informé que l'artiste Bonigo du groupe Youlés Inter, se serait retiré dans la ville de Grand-Lahou où il mène par moment, une activité de braconnier. Voici toute la vérité

Bonigo du groupe Youlés Inter est-il vraiment devenu un braconnier?

Les Youlés, groupe musical composé de quatres jeunes, s'est révélé à la nation ivoirienne dans le début des années 2000 avec le titre ''Tout petit''. A la suite de quelques incompréhensions, le groupe s'est disloqué en deux autres groupes, les Youlés BCBG et les Youlés International. Mais les derniers cités vont connaître un succès retentissant avec des titres tels que ''Esmel'' , ''Abidjan, ça drague'', ''On va gagner'' et bien d'autres.

Totalement adoptés par de nombreux mélomanes, Bonigo et Matchelo vont finir par rompre leur collaboration. Une sépération qui va certainement contribuer à la mise sous l'éteignoir de ce duo pourtant promis à un si bel avenir dans le showbiz ivoirien voire africain.

Après plus de 10 années d'absence sur la scène musicale, Bonigo, un des membres des Youlés Inter, traverserait une situation peu réluisante, à en croire certains médias ivoiriens. Il se raconte que cet artiste qui a fait danser plus d'un, s'est retiré à Grand-Lahou où il vit une véritable descente aux enfers. Rongé par la pauvreté, Bonigo se serait érigé en braconnier.

Jointe par Afrique-sur7, une source bien introduite dans la ville de Grand-Lahou, a confié que, s'il est bien vrai que Boningo vit une situation financière assez difficile actuellement, le traiter de braconnier est une extrapolation. ''Pratiquer la chasse est une activité quasi quotidienne pour les jeunes Avikans vivant au bord de lagune içi à Grand-Lahou. Mais dire que Bonigo est devenu braconnier, je pense que c'est trop exagéré'', déclare notre source.

De son côté, le manager de Bonigo, un certain Folares, que nous avons joint au téléphone, a précisé que Bonigo est un passionné de chasse mais n'est pas un braconnier comme on veut le faire passer. ''Pour ceux qui connaissent Bonigo, ils savent que sa première passion, c'est la chasse. Et tous les textes des chansons des Youlés et même des Youlés Inter qu'on a connus, ont été écrits par Bonigo lorsqu'il était à la chasse...Donc ce n'est pas une nouveauté. Mais dire qu'il est devenu braconnier et que c'est désormais sa profession. Non! Ce n'est pas juste'', a dénoncé le manager de l'artiste.

Ce dernier a même informé que le groupe Youlés, sera bientôt reconstitué et l'on pourra à nouveau voir sur une même scène Bonigo, Matchelo, Chevalier et Tino de Paris.