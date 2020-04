Covid 19 : Hamed Bakayoko testé positif, ce qu'il entend faire

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Hamed Bakayoko. Le ministre d'Etat, ministre de la Défense, a été testé positif au Covid 19 ce lundi 6 avril 2020. Le maire de la commune d'Abobo a lui-même livré l'information sur sa page Facebook ainsi qu'à travers un tweet.

Hamed Bakayoko touché par le Covid 19

Dans une publication simultanée sur sa page Facebook et son compte Twitter, Hamed Bakayoko a affirmé avoir été déclaré positif suite à un test du Covid 19. "Ce lundi 06 Avril 2020, j’ai été déclaré positif au test du COVID-19 suite à un prélèvement effectué hier dimanche", a publié le ministre d'Etat, ministre de la Défense. L'ancien ministre de l'Intérieur précise par ailleurs que "bien que ne présentant aucun signe de la maladie, le médecin a prescrit un confinement auquel" il s'est "immédiatement soumis". Le premier magistrat de la commune d'Abobo a saisi l'occasion pour rappeler à tous les Ivoiriens que "le conoravirus est une maladie réelle qui se propage vite". Aussi, a-t-il exhorté ses concitoyens "à prendre au sérieux l’observation de toutes les mesures barrières" afin de se protéger et protéger les autres.

Il faut noter que le ministre Hamed Bakayoko est le premier membre du gouvernement touché par le Covid 19. Des persistantes rumeurs avaient indiqué que le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, avait été déclaré positif au test du Covid 19. Cependant, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République a formellement démenti l'information. "Après avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid 19, et bien que ne présentant aucun symptôme, je me suis auto-confiné depuis le mardi 24 mars conformément aux mesures adoptées par le gouvernement", avait-il laissé entendre. Dans un communiqué publié le 30 mars, il a dit sa part de vérité. "Je tiens à rassurer les Ivoiriens et tous les habitants de la Côte d’Ivoire, que j’ai été testé négatif à deux reprises, le jeudi 26 mars et le samedi 28 mars 2020", s'est-il prononcé.

L'auto-confinement du Premier ministre ivoirien, débuté le 24 mars 2020, a pris fin et il a repris ses activités professionnelles le lundi 6 avril, précise une note de la Primature.