Abobo:Des femmes manifestent contre la non candidature de Ouattara

L’annonce du chef de l’Etat Alassane Ouattara de ne pas se porter candidat à la prochaine élection présidentielle continue de susciter de vives réactions au sein d'une frange de la population ivoirienne.

Présidentielle 2020 : Alassane Ouattara pas candidat, des femmes du RHDP en colère

Loin des déclarations saluant cette décision jugée courageuse du patron sortant de l’Exécutif ivoirien, les femmes de la commune d’Abobo ont préféré exprimé bruyamment leur mécontentement. Devant la mairie, où elles sont massivement sorties, l’on pouvait lire sur les pancartes et autres banderoles qu'elles tenaient : « Merci Ado, 9 ans de paix, de sécurité et de développement », ou encore « On veut Ado pour toujours, Oui pour un troisième mandat ! ».

La commune d’Abobo, faut-il le rappeler, est réputée proche du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, le parti d'Alassane Ouattara. Cette sortie des femmes de cette commune est la première du genre depuis l’annonce du président ivoirien, jeudi 5 mars dernier devant les parlementaires ivoiriens réunis en congrès, de ne pas rempiler pour un troisième manadat. Une décision, faut-il le rappeler, saluée par les populations dans leur grande majorité.

Devant les Députés et Sénateurs ivoiriens, Alassane Ouattara avait également présenté le bilan flatteur de ses neuf années passées à la tête de l’Etat ivoirien. L’économie ivoirienne, selon les experts de la question, affiche une performance globale solide, depuis que l’ancien directeur du FMI pour l’Afrique a pris les commandes du pays.

La croissance moyenne du PIB s’affiche à 8%, pour la période située entre 2011 et le juin 2019. Dans le même temps, les finances publiques se sont améliorées, tout autant que la crédibilité auprès des bailleurs de fonds internationaux.

Alassane Ouattara non partant pour la présidentielle de 2020, les regards semblent se tourner vers Amadou Gon Coulibaly, son actuel Premier ministre, qui selon les cadres et militants du RHDP, saura poursuivre l’œuvre de l’ancien cadre du Fond monétaire internationale. Et ce, en dépit de la manifestation de colère des demmes d'Abobo.