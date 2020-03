Covid-19: Après son auto-confinement, Amadou Gon testé négatif

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été testé négatif au Covid-19, après sa décision de se mettre en auto-confinement suite à un contact avec un patient testé positif au virus.

Covid-19 : Le Premier ministre Amadou Gon n'est pas porteur du virus

C’est une nouvelle qui devrait conforter plus d’un dans les rangs de ses partisans et du gouvernement ivoirien. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, n’est pas porteur du nouveau Coronavirus.

Le candidat du RHDP à la prochaine élection présidentielle a en effet été déclaré négatif au Covid-19, à la suite du test réalisé depuis sa résidence où il s’était mis en auto-confinement, après avoir été en contact avec une personne testée positive.

« J'ai été récemment en contact avec une personne qui vient d’être déclarée positive au Covid-19 », avait annoncé en début de semaine, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

«En conséquence, et conformément aux mesures de précaution en vigueur, j’ai décidé de me mettre en auto-confinement bien que ne présentant aucun symptôme", avait-il ajouté.

Pour Nassénéba Touré qui a relayé l’information sur sa page Facebook, la décision du Premier Amadou Gon de se mettre en auto-confinement, en dépit du fait qu’il ne présentait aucun symptôme, témoigne du grand sens de responsabilité qui anime le chef du gouvernement ivoirien.

« Nous tenons à saluer le grand sens de la responsabilité, le niveau d’engagement et l’exemplarité de l’Homme face à cette pandémie et plus encore », a-t-elle déclaré.

La Côte d’Ivoire, faut-il le rappeler, compte à ce jour 96 cas confirmés de patients atteints de la maladie à coronavirus. Trois patients ont été déclarés guéris et aucun décès signalé.

De son côté, le gouvernement multiplie les mesures préventives et de protection contre cette pneumonie virale qui a fait déjà des milliers de morts à travers le monde.

L’Etat d’urgence assorti d’un couvre-feu de 21 h à 5 h du matin a été décrété. Abidjan, la capitale économique, sera coupée du reste des autres villes de l’intérieur du pays, à compter du dimanche. Toutes les frontières, maritimes, terrestres et aériennes ont été fermées.