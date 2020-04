Affaire Soro : Plainte d' Affoussy Bamba contre Adou Richard à Paris

L'affaire des poursuites contre Guillaume Soro et ses compagnons de GPS est visiblement loin de son épilogue. Affoussy Bamba et le collège des avocats des membres du GPS sont passés à l'attaque en saisissant des juridictions internationales.

Affoussy Bamba : « Qu’il soit mis un terme à ces détentions arbitraires »

Après son retour manqué à Abidjan, le 23 décembre 2019, Guillaume Soro s'est exilé à Paris. L'ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne est visé par un mandat d'arrêt international pour « tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux ». Ses compagnons de Générations et peuples solidaires, notamment les Députés Alain Lobognon, Soro Kanigui Mamadou, Souleymane Koné Kamaraté dit Soul to Soul, Koné Tehfour, pour ne citer que ceux-là, ont été écroués en Côte d'Ivoire.

Affoussy Bamba, William BOURDON, Emmanuel DAOUD, Charles CONSIGNY et Robin BINSARD, les avocats de Guillaume Soro sont donc passés à l'offensive en initiant des procédures internationales et françaises afin, soutiennent ces avocats, « de mettre fin à ces persécutions politiques ». Il s'agit de :

Dans un communiqué, dont nous avons reçu copie, Affoussiata Bamba-Lamine et ses collègues espèrent, à travers ces différentes saisines « de contraindre les autorités ivoiriennes à mettre en liberté l’ensemble des requérants ». De même, précise l'ancienne ministre de la Communication, que « ces différents recours ont pour objet également de faire constater les graves violations des droits de l’homme intervenues ces derniers mois en Côte d’Ivoire ».