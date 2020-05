Parti porter plainte, un faux militaire arrêté par la police

Un faux militaire vient d'être épinglé par les services de la police nationale dans la commune d' Abobo. La scène s'est déroulée le lundi 25 mai 2020 au commissariat du 34e arrondissement d'Abobo Baoulé.

Un faux militaire dans les locaux de la police

Yao N'da Konan Julien, 41 ans, de nationalité ivoirienne, est doté d'un véritable sens du courage. Sinon, comment comprendre qu'il se présente dans un commissariat de police doté d'une fausse carte de militaire pour porter plainte contre un individu. Le jour des faits, le vendredi 22 mai 2020, il est environ 10 heures quand le sieur Yao N'da Konan Julien se présente dans les locaux du commissariat de police du 34e arrondissement d'Abobo Baoulé, dans la commune d'Abobo.

Quand les agents de service le reçoivent, le quadragénaire explique qu'il est là afin de porter plainte contre un individu identifiable pour destitution de biens. Le nommé Yao n'oublie pas de mentionner qu'il exerce est un élément des FACI (Forces armées de Côte d'Ivoire). Le plaignant assure qu'il a le grade de sergent à la section renseignement.

Lundi 25 mai 2020, Yao N'da Konan Julien retourne au commissariat en vue de son audition plainte. Selon la Direction générale de la police nationale, les policiers lui demandent de fournir des documents justifiant sa fonction de militaire. Sans hésiter, l'homme brandit un laissez-passer. Cependant, les agents de police ne se feront pas avoir. En effet, le document a expiré depuis 2016. Il est immédiatement soumis à un interrogatoire et finit par avouer le délit d'usurpation de la fonction militaire. Après la fouille de son porte-document, précise la direction de la police, il est retrouvé une photo de l'individu en tenue militaire.

"Après en avoir avisé le procureur de la République, une perquisition a été effectuée à son domicile. Celle-ci a permis de saisir un fusil calibre 12 à canon scié et 08 cartouches. L'enquête suit son cours et doit permettre d'en savoir plus sur ses activités et interpeler ses éventuels complices", indique notre source.