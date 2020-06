Fadal Dey victime de vol : La carrière de l'artiste menacée

Fadal Dey traverse actuellement des moments difficiles. Le chanteur ivoirien a perdu le fruit de plusieurs années de travail. Il s'agit de cinq albums en préparation se trouvant dans un ordinateur qui malheureusement a été emporté par des malfrats le jeudi 4 juin 2020.

Fadal Dey inconsolable après le vol de son ordinateur

Qui a bien pu emporter l'ordinateur de Fadal Dey ? Jeudi 4 juin 2020, le reggaeman ivoirien se rend à l'INSAAC (Institut national supérieur des arts et de l'action) pour prendre part à une réunion du conseil de gestion et de restructuration du BURIDA (Bureau ivoirien du droit d'auteur). L'artiste-chanteur était loin de se douter qu'un malheur se préparait à s'abattre sur lui. En effet, le véhicule du précurseur du style musical "Mandé roots" a été vandalisé par des inconnus.

"Salut les famas. J’ai été victime d’un vol ce jeudi 4 juin 2020 à l’INSAAC alors que je m’y étais rendu pour une réunion du conseil de gestion et de restructuration du BURIDA. Un petit malin a forcé la portière de ma voiture et a pris mon sac posé sur le siège arrière qui contenait mon ordinateur de marque McIntosh et plusieurs clés USB qui contiennent mes données de travail", a déclaré Fadal Dey sur sa page Facebook.

Fadal Dey a précisé que "l’ordinateur est codé, mais au cas où quelqu’un réussirait à le décoder, la personne verra" ses photos à l’écran.

En détresse, le reggaeman "demande à toute personne, aux vendeurs et revendeurs d’ordinateurs à Abidjan et partout ailleurs en Côte d’Ivoire de le contacter contre une récompense" au cas où un individu venait leur proposer un ordinateur de marque McIntosh avec les photos de Fadal Dey qui défilent à l’écran. Notons que cet ordinateur contient plus de cinq albums d'au moins 14 titres que préparait Fadal Dey, ce qui représente des années de travail et de réflexion.