FIF: Voici la vérité sur le duo annoncé Drogba - Idriss Diallo

A moins de 3 mois de l’élection du successeur de Sidy Diallo au poste de président de la Fédération ivoirienne de football (Fif), le camp Yacine Idriss Diallo sollicite le ralliement de Didier Drogba.

Le camp Idriss Diallo tend la main à Didier Drogba

La candidature de l’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, à la présidence de la Fédération ivoirienne de football continue de susciter des vagues.

Même si la légende de Chelsea et de l’Olympique de Marseille bénéficie du soutien de la majorité des ivoiriens, ses adversaires à cette élection, notamment Yacine Idriss Diallo et Sory Diabaté, semblent ne pas être ébranlés par tout cet engouement autour de la candidature de l’ex footballeur ivoirien.

A moins de 3 mois de cette fameuse élection, le candidat Yacine Idriss Diallo a déjà entamé une tournée à travers le pays afin de rencontrer les présidents de clubs basés hors d’Abidjan.

Ayant commencé sa tournée dans la ville de Gagnoa, Yacine Idriss Diallo, par la voix de son porte-parole Koné Abakar, a affiché une réelle intention de former un tandem avec Didier Drogba lors de cette élection.

«Ce que je peux dire à Didier Drogba, c'est de chercher à rentrer en contact avec nous parce que le camp Idriss cherche à rentrer en contact avec lui pour que nous puissions nous mettre ensemble pour développer le football ivoirien», a déclaré le président du Wac.

Ces propos de Koné Abakar viennent s’ajouter à ceux de l’ancien footballeur ivoirien Ahmed Ouattara qui avait affirmé récemment avoir entrepris des démarches auprès de Didier Drogba pour qu’il rejoigne la team d’Idriss Diallo. De plus, un autre ancien footballeur, Moh Emmanuel, avait émis le souhait de voir Drogba et Idriss Diallo former un duo pour affronter Sory Diabaté le 22 août prochain.

« Idriss Diallo est très bon gestionnaire. C’est un grand gestionnaire. Il fera un très bon duo avec Didier Drogba », avait-il lâché sur le plateau de l’émission La Grande Team diffusée sur La 3.

Selon nos sources, Drogba ne serait pas opposé à une fusion avec Idriss Diallo mais le problème se situe au niveau de celui qui retirera sa candidature car de son côté, la Légende de Chelsea n’envisage pas de faire la passe à un quelconque candidat.