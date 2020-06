Affaire Carmen Sama, fête en plein Covid-19: Emma Lohoues s'explique

Critiquée après avoir fait une publication sur l’avortement, l’ex copine de feu Dj Arafat, Emma Lohoues, a craché ses vérités à la face de ses détracteurs.

Emma Lohoues crache ses vérités à ses détracteurs: ‘’Je ne changerai pas pour vous’’

La belle actrice ivoirienne, Emma Lohoues, a profité de la fête des mères, célébrée dimanche 6 juin à travers le monde, pour lancer un message à l'endroit des jeunes filles qui pratiquent l’avortement. ‘’Avortement n’est pas bon! Bonne fête des mères à toutes...‘’, a-t-elle publié sur sa page Facebook.

Une publication qui a bien évidemment suscité de nombreux commentaires de la part surtout de certaines jeunes filles qui estiment qu’Emma Lohoues aurait dû choisir un autre moment pour ce genre de sensibilisation. Dans une vidéo publiée en direct de sa page, l’ex copine de Dj Arafat a craché ses vérités à la face de ses détracteurs.

‘’…Vous me dites que ce n’est pas le moment de le dire pendant la fête des mères. Si, c'est le moment… Et puis, ce n’est pas à vous de me dire ce que je dois dire ou penser sur ma page. Ce n'est pas parce qu'on est connu ou qu'on est Star, qu'on ne va pas dire ce qu'on pense. Moi, je dis ce que je pense quand je veux et où je veux. Celui qui ne veut pas écouter, qu'il se désabonne de ma page‘’, a soutenu Emma Lohoues.

Puis d’ajouter: ‘’Mais je ne peux pas gérer ma manière de voir la vie selon vous, votre ressenti... Je suis désolée. Dans nos écoles, on a beaucoup de jeunes qui s'adonnent à l’avortement mais est-ce qu'on leur parle des méthodes contraceptives? C'est de tout ça qu'on parle. Donc arrêtez de toujours retourner les choses dans le sens du buzz. Vous croyez que si j'ai besoin de buzz, c'est par çà que je vais passer? Je sais très bien le faire...‘’, a-t-elle lâché.

Très souvent critiquée pour son manque de maturité, Emma Lohoues a tenu à faire quelques précisions. ‘’Une chose, je suis très immature et j'aime ça. Du haut de mes 34 ans, j'ai l'impression d'avoir 20 ans et j'adore ça mais, en matière de business, je ne rigole pas parce qu'à la fin, il faut quand même avoir de quoi se mettre sous la dent et vivre la vie qu'on a envie de vivre. Donc si dans mes actes ou mes folies, je suis immature, je l'assume et je ne changerai pas pour vous. Donc je répète, l'avortement ce n'est pas bon‘’, a expliqué Emma Lohoues.