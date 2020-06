Port-Bouët : Deux dealers à moto interpellés par la police

Dans la commune de Port-Bouët, dans le sud d'Abidjan, la Police nationale vient de mettre la main sur deux dealers qui opéraient à moto. Ils ont été arrêtés en possession cent-trente-cinq blocs de cannabis dans la nuit du jeudi 4 juin 2020 au carrefour Anani et Akwaba. L'information a été relayée par la Direction générale de la police nationale le lundi 8 juin.

La police met la main sur deux dealers à Port-Bouët

Deux dealers répondant aux initiales de CA et CO, tous les deux domiciliés à Grand-Bassam, sont tombés dans les filets des éléments de la police nationale le jeudi 4 juin 2020. Ils ont été appréhendés dans la nuit, notamment aux environs de 19 heures 30, comme le confirme la Direction générale de la police nationale dans une publication sur sa page Facebook. En effet, apprend-on, depuis un moment, des informations récurrentes font cas de trafic de drogue au niveau de la zone portuaire, dans la commune de Port-Bouët. Il y a quelques jours, des policiers ont mené une patrouille visant à démanteler ce réseau de trafiquants de drogue.

Tenant compte des informations portant sur le mode opératoire de ces dealers, les policiers ont pris position au carrefour Akwaba et à Anani. Les hommes de la Police nationale ont savamment mis en place des dispositifs d'interpellation à ces endroits. Selon notre source, il était environ 19 heures 30 minutes quand les policiers ont aperçu les nommés CA (22 ans) et CO (27 ans), à moto, transportant des colis qui ont immédiatement attiré l'attention des agents de police postés dans le secteur. Il a été rapidement procédé à la fouille de ce colis suspect. Les policiers ont découvert cent-trente-cinq blocs de cannabis.

Cette opération de la police dans la commune de Port-Bouët a été fort appréciée par les internautes, qui n'ont pas manqué de saluer le travail abattu par les polciers pour mettre fin au trafic de drogue dans cette commune balnéaire.