Daloa : Un prof d'EPS ruine sa carrière pour 3 000 francs CFA

Un fait peu ordinaire qui s'est produit à Daloa (dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire), a créé la surprise et l'indignation sur la toile. Un professeur d'Épreuves et physiques et sportives (EPS) vient d'être épinglé par la police nationale pour fraude à l'examen du BEPC (Brevet d'études du premier cycle).

À Daloa, un prof racketteur dans les filets de la police

En Côte d'Ivoire, les épreuves physiques pour l'examen du Brevet d'études du premier cycle session 2020 ont démarré le lundi 8 juin. Plusieurs candidats ont pris d'assaut les centres d'examen en vue de se soumettre à cette première étape du BEPC. Ce sont au total 503 472 élèves qui composeront dans 799 centres répartis sur toute l'étendue du territoire national. À Daloa, un professeur d'EPS s'est illustré de manière négative. En effet, selon des informations reçues de la Police nationale, cet enseignant dont l'identité n'a pas été révélée s'est rendu coupable de délit de fraude à l'examen du BEPC.

Le professeur perçoit la période des examens comme le moment propice pour lui de récolter des espèces sonnantes et trébuchantes. Sa méthode est toute simple. Il propose aux candidats de leur attribuer de bonnes notes en échange de quelques billets. L'indigne enseignant fixe le montant à 3 000 francs CFA par candidat. La Police nationale a été informée de cette pratique le lundi 8 juin 2020. Les agents de police n'ont pas eu de mal à mettre la main sur l'indélicat prof, qui a été pris en flagrant délit de fraude. Cet homme vient ainsi de porter un sérieux coup à sa carrière d'enseignant.

Il faut noter qu'un fait similaire s'est déroulé l'année dernière. Six enseignants avaient été appréhendés à Abengourou (Est), après avoir voulu tenté de transmettre des corrigés des épreuves à des candidats via leurs téléphones portables. Un professeur d'EPS avait réussi à prendre la fuite.