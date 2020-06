Tabassé à Paris, Apoutchou national, fils de Bleu Brigitte, s'explique

Le jeune blogueur ivoirien vivant en France, Stéphane Agbré alias Apoutchou National, a été sévèrement pris à partie par un groupe de jeunes ivoiriens, samedi. Voici les raisons.

Apoutchou national à Bleu Brigitte (sa mère): ''Je vais très bien, ton fils est un guerrier''

Stéphane Agbré alias Apoutchou National est au coeur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis samedi. Après l'annonce de la mort d'une vingtaine de jeunes ivoiriens dans le naufrage d'un bateau qui tentait de regagner l'Europe par la mer, le jeune blogueur ivoirien a décidé de se rendre à Château Rouge, un quartier de Paris habité par de nombreux ivoiriens, afin de présenter les réalités des jeunes africains en Occident.

''Ce qu'on vous montre de la France à la télévision et ce qui se passe en réalité, ça fait deux. C'est vrai que chacun a sa chance mais nous ne pouvons pas adhérer au fait que nos frères et sœurs soient en train de mourir dans la mer, juste parce que nous qui sommes ici, nous leur montrons que la vie içi, est tellement belle...Non ce n'est pas vrai. Vous pensez que quand on arrive ici, le Blanc te prend; il te donne l'argent, maison? Si c'est pour ça que tu veux traverser la mer pour venir içi, tu vas comprendre que la France, c'est comme un désert où tu va crier et personne ne vas t'entendre. Pourtant il y a des gens autour de toi'', a soutenu Apoutchou national qui a ensuite été pris à partie par des compatriotes ivoiriens qui n'ont pas apprécié que leur vie en France soit ainsi exposée sur le net.

Dans une vidéo qui a fuité sur la toile, l'on pouvait apercevoir le jeune blogueur être encerclé par une foule de jeunes en colère prêts à en découdre avec lui. C'est avec beaucoup de difficulté qu'il a été extrait des mains de ses bourreaux et a échappé à un lynchage. Cette scène a bien évidemment suscité de nombreuses réactions sur la toile. Et le jeune blogueur, conscient du fait que sa mère qui n'est autre que la comédienne Bleu Brigitte pourrait être affligée, a tenu à rendre hommage à cette dernière via une publication sur sa page Facebook.

''C’est toi qui m’as donné la vie, mon caractère, ma détermination et mon envie de vouloir aller toujours de l’avant. Je l’ai pris de toi...Lorsque je me suis fait agresser, la seule personne à qui je pensais, c’était toi. Je suis ton seul et unique garçon. Mon but n’est pas de te voir malheureuse mais de faire ton bonheur... Je sais que tu es très inquiète pour moi mais sache que je vais très bien. Ton fils est un guerrier, un déterminé. Sache que je t’aime à la vie, à la mort. Tu es ma plus belle histoire d’amour...'', a posté Apoutchou national.