Immigration clandestine : Magic System sensibilise les populations de Daloa

À l'étape de Daloa, dans le cadre de la deuxième édition de la caravane dénommée l'UE-Magic tour, A'salfo, lead vocal du groupe Magic System, a sensibilisé les populations sur les dangers de l'immigratipn clandestine.

A'salfo (Magic System) à la jeunesse de Daloa : « On ne vous empêche pas d'aller en Europe mais on vous demande de passer par une ambassade »

Considérée comme la plaque tournante du départ de l'immigration clandestine en Côte d'Ivoire, la ville de Daloa est sous les feux des projecteurs. Présents dans la ville à l'occasion de la caravane de l'UE Magic Tour qui promeut les valeurs de partage, A'Salfo et l'ambassadeur de l'UE en Côte d'Ivoire, ont livré un important message aux jeunes de la cité des antilopes. « On ne vous empêche pas d'aller en Europe mais on vous demande de passer par une ambassade. La vie est quelque chose de sacrée qu'il ne faut pas brader », a conseillé le président de la Fondation Magic System à la jeunesse de Daloa dans le quartier Abattoir 2.

Poursuivant, il a indiqué que l'immigration clandestine n'est pas une bonne chose. « Il ne faut pas que les gens vous fasse rêver. L'immigration clandestine, ce n'est pas une bonne chose. Pensez à des projets. Vous devez être persévérants, déterminés et surtout garder la foi », a insisté Traoré Salif.

Ces conseils du lead vocal de Magic System font suite aux différentes préoccupations posées par les jeunes de Daloa. Selon eux, c'est le manque de travail qui fait que les jeunes s'adonnent tant à cette pratique qu'est l'immigration clandestine. « Si nous avons ici de bons projets pour les jeunes, aucun de nous ne va risquer sa vie pour être candidat à l'immigration. C'est par manque de travail que l’immigration clandestine prend de l'ampleur ici à Daloa. Aucune usine pour qu'on travaille », ont-ils dénoncé.

Avant cet échange avec la jeunesse, dans la matinée, la délégation a été reçue par les autorités de la ville de Daloa. Elles ont salué cette initiative de la caravane UE-Magic Tour. Un grand concert s'est tenu vendredi 18 octobre 2019 à l’espace Pétanque de Daloa avec le groupe Magic System, Safarel Obiang, Affou Kéïta, Yabongo Lova, VDA, Rico Amaj, TNT, Nuella et EnK2K. Après ce spectacle, la caravane a quitté la ville de Daloa pour les étapes de Bangolo, Man, Touba, Odienné, Korhogo, Bouaké, Sakassou, Béoumi, Tanda, Bondoukou, Abengourou pour finir à Yopougon le 16 novembre 2019.