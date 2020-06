CPI: La procureure Fatou Bensouda sur le départ, son successeur arrive

Le mandat de Fatou Bensouda, en qualité de procureur de la Cour pénale internationale (CPI), arrive bientôt à son terme. La Cour est donc sur le point de publier la short list des candidats à la succession de la procureure gambienne, apprend-on de Jeune Afrique.

Fatou Bensouda à un an de son départ définitif de la CPI

Juin 2012, Fatou Bensouda succède à l'Argentin Luis Moreno-Ocampo à la tête du Bureau du procureur de la Cour pénale internationale (CPI). Et depuis, l'ancienne ministre de la Justice de la Gambie, sous le Président Yahya Jammeh, a conduit tant bien que mal, de nombreux dossiers épineux.

Les affaires Jean-Pierre Bemba, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont à n'en point douter, des dossiers qui ont donné du fil à retordre à la procureure. L'ex-président ivoirien et le ministre de la Jeunesse de son dernier gouvernement ont été acquittés par la Chambre préliminaire I de la CPI. La procureure a d'ailleurs interjeté appel contre cette décision, quoique le juge-président Cuno Tarfusser a relevé un dossier dont « les preuves sont particulièrement faibles ». L'ancien vice-président congolais a quant à lui été acquitté en appel.

Aussi, après neuf (9) d'intrigues judiciaires et de procès à rebondissements, Bensouda est annoncée sur le départ. À en croire Jeune Afrique, la parquetière avait pour tâche de « réconcilier la Cour et le continent africain », dans la mesure où la CPI était perçue par une certaine opinion comme « une justice des Occidentaux pour soumettre les leaders africains indociles ». Mais cette mission est loin d'avoir été un succès, d'autant plus que les récriminations contre la Cour de La Haye sont devenues de plus en plus persistantes. Le Burundi et l'Afrique du Sud ont d'ailleurs acté leur retrait du Statut de Rome.

C'est dans ce contexte particulier que la succession de la patronne du bureau du procureur a été lancée. Seize dossiers ont d'ores et déjà été présélectionnés sur les 150 candidatures déposées, après avoir été auditionnés en février. Aussi, dans le courant de ce mois de juin, les derniers finalistes, entre trois et six, seront-ils retenus, parmi lesquels le troisième procureur de la CPI sera choisi.

Notons que le mandat de neuf années du nouveau procureur débutera le 15 juin 2021. Selon la règle implicite qui régit la Cour, ce poste revient à chaque mandat à une région du monde de façon tournante. Après l'Argentin (sud-américain) et la Gambienne (Africaine), il faudra bien s'attendre à un Occidental (européen) pour succéder à Bensouda.