Football: En contrat en RDC, ce qui arrive à Sylvain Gbohouo

Gardien du TP Mazembe depuis 5 ans, Sylvain Gbohouo, international ivoirien, raconte sa vie au sein du club congolais. Le gardien des Eléphants a notamment évoqué une prolongation de son contrat qui arrive à son terme cette saison.

Sylvain Gbohouo parle de sa relation avec Katumbi

Interrogé par le site internet du TP Mazembe, Sylvain Gbohouo s’est exprimé sur une éventuelle prolongation de son contrat. L’international ivoirien a laissé entendre que celle-ci est en bonne voie du fait de ses relations avec Moise Katumbi, propriétaire du club.

"Le président Moïse Katumbi prend soin de nous comme il peut. C’est quelqu’un, sans avoir de langue de bois, qui m’a beaucoup aidé surtout dans les moments difficiles, il m’a tout le temps soutenu. Pour lui, je suis capable de prolonger mon contrat", a déclaré le footballeur ivoirien.

Cadre du TP Mazembe, Sylvain Gbohouo est satisfait de sa situation. "Je suis à l’aise ici. Je ne manque de rien, on ne discutera que sur les conditions pour rester", a-t-il ajouté.

Une fin de carrière au TP pour Sylvain Gbohouo?

Agé de 31 ans, le gardien de but pourrait donc signer un nouveau bail de longue durée avec le club phare de RDC. Epanoui dans le pays d’Afrique centrale, le portier des Eléphants est en passe d'y terminer sa carrière.

En effet, Sylvain Gbohouo qui semble plus proche de la fin que du début de sa caririère a peu de raisons d’aller voir ailleurs. Ce, d’autant plus que le poste de gardien de but n’est pas d’ordinaire soumis à d’importants mouvements au sein des différents clubs.

L’ancien joueur du Séwé devrait privilégier la stabilité et porter encore quelques années les couleurs des Corbeaux; lui qui déclare que « le TP est une seconde famille ». Avec le club de Lumumbashi, Sylvain Gbohouo a disputé à ce jour 140 matchs avec l’équipe congolaise.