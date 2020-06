Ex compagne de Serey Dié, Josey: "On souffre trop dans vos mains"

Exaspérée par les nombreuses injures dont-elle fait régulièrement face sur la toile, la belle et talentueuse chanteuse ivoirienne, Josey, a fait une doléance à ses détracteurs.

Josey: ''Si vous n’êtes pas à mesure d’encourager un artiste...de grâce, passez votre chemin''

Josey est actuellement l'une des plus belles voix de la musique féminine en Côte d'Ivoire. Révélée au grand public en 2012 grâce à Castel Live Opéra, un concours africain destiné à détecter de jeunes talents vocaux et diffusé sur des télévisions dans 10 pays en Afrique, Josey a enchaîné des titres à succès tels que ''On fait rien avec ça'' ''Diplôme'', ''Koba'' (réalisé en featuring avec Dj Arafat), qui ont conquis de nombreux mélomanes en Côte d'Ivoire et à travers le monde.

Un succès qui la positionne aujourd'hui parmi les meilleurs artistes du continent africain. Par le biais du label Schama Prod, une maison de production portant le prénom de l'enfant qu'elle a eu avec l'international ivoirien, Serey Diė, la belle Josey contribue également à l'éclosion de certains artistes en Côte d'Ivoire. On peut citer notamment le groupe zouglou ''Voix des anges'' ( VDA), le groupe ''Les Two Boys'' dont les carrières sont pilotées par la structure qui a également favorisé le grand retour de Bonigo du groupe Youlés Inter sur la scène musicale.

Cependant Josey n'échappe pas aux foudres de certains internautes qui n'hésitent pas à proférer parfois des grossièretés à son encontre à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Exaspérée par ces nombreuses injures sur la toile, Josey a fait une doléance.

''...S’il vous plaît, aimez vos artistes, chérissez les, je vous en prie. Portez-les en prière. Vous ne savez pas toujours par quoi certains d’entre nous passent ou encore à quel genre de combat certains sont confrontés juste pour attirer votre attention. Ce n’est pas facile. Vous êtes nombreux. On ne peut pas satisfaire tout le monde mais si vous n’aimez pas un artiste ou un personnage public, ne proférez pas des paroles méchantes à son endroit. Parfois, vos commentaires découragent tellement...'', a-t-elle écrit sur Facebook.

''Pourtant, cette passion pour l’Art en général, on ne l’a pas achetée. C’est DIEU qui donne le talent. On naît avec. Si vous n’êtes pas à mesure d’encourager un artiste...de grâce, passez votre chemin. Ne l’insultez pas. Nous sommes des êtres humains au même titre que vous. On souffre trop dans vos mains. Vous prenez parfois un défaut ou une faute de l’artiste pour l’insulter... Est-ce que si on vous fait ça, vous allez aimer ?'', s'est interrogée Josey, invitant les internautes à plutôt démontrer leur amour à leurs artistes quand ils sont encore en vie.

''Mais dès l’instant où vous apprenez que tel ou tel artiste n’est plus, automatiquement votre cœur se remplit d’amour ... Mais s’il n’est plus, tout cet amour que vous lui donnez, comment il le voit ? Pardonnez ... Sciencez !! On aime trop ce métier et on vous aime trop. On oublie tout quand on est sur scène avec vous, rien qu’à vous voir nombreux quand on est sur scène, à reprendre nos chansons ... Même si on n’est pas payé, on a tout gagné. Pardonnez, soyez gentils avec nous'', a exhorté l'ex compagne de Serey Dié.