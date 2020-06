Après Josey, Serey Dié au cœur d’un nouveau scandale d'infidélité?

L’ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Serey Dié Geoffroy, est au cœur d’une vive polémique qui enflamme la toile depuis quelques heures.

Une autre relation extraconjugale de Serey Dié dévoilée

L'international ivoirien, Serey Dié Geoffroy, est décidément l’un des footballeurs ivoiriens à scandale. L’ancien capitaine courage des Eléphants de Côte d’Ivoire se retrouve à nouveau au cœur d’une vive polémique qui alimente actuellement la toile.

Tout est parti en effet d’une publication sur Facebook d’une certaine Dolina Boede, souhaitant un joyeux anniversaire à sa fille dont le père serait l’infatigable milieu de terrain ivoirien.

‘’Famille, Aidez-moi à souhaiter un joyeux anniversaire à notre fille Serena, la fille de son papa Serey Dié Geoffroy et de sa maman Boédé Dolina. Le 13-06-2016 est le jour que Dieu a choisi pour nous faire grâce de ta venue dans notre vie. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Quel bonheur ! Merci Seigneur pour les 4 ans de ma princesse. À toi seul la gloire. A toi ma princesse, pour ta quatrième bougie, je prie que Dieu t'accorde plusieurs années encore. Qu'il t'accorde la santé, l'amour, la bonté, la grâce, la justice, l'intelligence, la sagesse et que le sang et le manteau de notre seigneur JESUS te couvrent. Amen’’, a posté la dénommée Dolina Boede tout en ajoutant des photos d'elle, de Serey Dié et de la petite Serena.

Même si cette information n’est pas vérifiée, force est de constater une forte ressemblance entre Serey Dié et la petite Serena. Ce qui suscite donc de nombreuses interrogations quand on sait que Serey Dié a entretenu une relation extra-conjugale avec la chanteuse Josey, soldée par la naissance d’un petit garçon en janvier 2017.

Soit 6 mois avant la naissance de la petite Serena dont la mère Boédé Dolina, à l’instar de la chanteuse Josey, fut vraisemblablement une des conquêtes de Serey Dié dont l’épouse légitime porte le prénom Aline.

Face à cette situation, Sérey Dié est présenté par certains internautes comme un véritable ‘’héros’’ pour avoir mis en grossesse dans la même année deux femmes pendant qu’il était avec Aline, son épouse.

‘’Si je comprends bien, la petite a pratiquement le même âge que le fils de Josey. Donc Serey Dié était avec Josey, Boede Dolina et Aline, la titulaire en même temps ? Tchiééé un véritable coureur de s... En tout cas, tu fais de beaux enfants. Et en plus, ils ressemblent à leur père‘’, a commenté un internaute.

La réaction du footballeur est toujours attendue.