Affaire "Bonigo de Youlés avec Josey": Serey Dié en embuscade?

La dernière chanson de l'artiste Bonigo intitulée ‘’Température‘’ laisse transparaître de nombreux indices sur un éventuel nouveau rapprochement entre l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Serey Dié, et la chanteuse Josey, quelques années seulement après la fin de leur relation amoureuse.

Le clin d'oeil de Bonigo à Josey et Serey Dié qui suscite des doutes...

Ce n’est plus un secret pour personne en Côte d’Ivoire. Le redoutable milieu de terrain ivoirien, Serey Dié, et la belle et talentueuse chanteuse, Josey, ont entretenu une relation amoureuse qui a donné naissance à un magnifique joli garçon. Une relation qui a malheureusement été rompue en raison de certains malentendus entre nos deux célébrités.

En dépit de cette rupture, le footballeur et la chanteuse semblent entretenir d’excellents rapports. La preuve, dans sa chanson intitulée ‘’Mon nom‘’ dévoilée en septembre 2019, Josey a fait un clin d’œil à son ancien compagnon en citant le nom de ce dernier.

De plus, l’on constate que nos deux ex-amoureux approuvent la toute dernière chanson de l’artiste Bonigo qui semble tenter un rapprochement entre les deux stars. Une chanson à travers laquelle le roi du Mandinga se met dans la peau d’un homme qui demande à son amoureuse de ne pas le laisser tomber.

‘’Si tu vas, tu vas me blesser …Tu t’en vas, ça va me casser … Jolie Josey, je t’aime beaucoup (…) C’est le moment. Il ne faut pas réfléchir. Serey Dié t’appelle bébé‘’, telles sont là quelques paroles que l’on peut entendre dans la chanson ‘’Température‘’ de Bonigo.

Cette chanson est d’ailleurs très appréciée par nos deux ex amoureux puisque c’est Serey Dié lui-même qui a été le premier à dévoiler un extrait du morceau dans l’un de ses directs sur Facebook.

De son côté, Josey ne cesse d’apporter son soutien à la nouvelle production de l’enfant de Grand-Lahou. Elle a d’ailleurs pris part au clip qui a été publié sur les réseaux sociaux il y a quelques jours.

Ce sont là des indices qui suscitent de nombreuses interrogations sur un éventuel rapprochement entre Josey et l’international Serey Dié.