Acquittés en janvier 2019, vers un nouveau procès Gbagbo-Blé Goudé?

L’audience relative au procès en appel de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale (CPI) s’est ouverte comme prévu ce lundi 22 juin 2020.

CPI: Fatou Bensouda et Paula Massida plaident l'annulation de l'acquittement de Gbagbo et Blé Goudé

Acquittés en première instance des charges de crimes de guerre et crimes contre l’humanité le 15 janvier 2019, Laurent Gbagbo et son filleul Charles Blé Goudé sont à nouveau devant les juges de la Cour pénale internationale. Le but de l'audience du jour est de « voir si on peut vraiment valider cet acquittement ou bien s’il faut refaire ce procès pour que la procureure soit invitée à représenter les éléments de preuve », fait savoir Fadi El Abdallah, le porte-parole de la CPI.

À l’audience qui s’est ouverte ce lundi 22 juin 2020, les deux Ivoiriens et leurs conseils respectifs font face aux arguments du bureau de l’accusation et de la représentante légale des victimes (RLV), opposés à la décision prononcée à la majorité des juges de la chambre de première instance, l’an dernier. Fatou Bensouda tente d’obtenir des juges de la Chambre d’appel, l’annulation de la décision d’acquittement prononcé en faveur des deux Ivoiriens. Elle dénonce en effet des vices de procédure et des erreurs de droit dans le rendu de la décision des juges Cuno Tarfusser et Henderson.

« La majorité a commis des erreurs de droit et de procédure », soutient l’accusation. La procureure de la CPI aurait préféré la prononciation d’un "non-lieu" en lieu et place de cet acquittement qui blanchit totalement les deux Ivoiriens de toutes les charges retenus contre eux. Paulo Massida, la représentante légale des victimes, quant à elle, dénonce le manque "d’équité" dans la conduite du procès.

« La majorité (Henderson et Tarfusser) n’a pas analysé tous les éléments de preuves avant de rendre sa décision », soutient-elle. Fatou Bensouda et Paula Massida sont en effet favorables à l’ouverture d’un nouveau procès en appel contre Gbagbo et Blé Goudé. Ce que rejettent vigoureusement les équipes de défense des deux ex accusés.