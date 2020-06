Lâché par Mariam, Petit Denis prend l'ex danseuse de Serge Beynaud

Après sa rupture d’avec la dénommée Mariam Koné, Petit Denis vit actuellement le grand amour avec Annick Choco, l’ex danseuse de Serge Beynaud.

C’est actuellement le big love entre Petit Denis et Annick Choco

L’histoire d’amour entre le talentueux chanteur zouglou, Petit Denis, et la belle Mariam Koné aura duré plus de dix ans. La jeune dame est restée auprès de son homme en dépit de tous ses travers. Trainant la mauvaise réputation de grand consommateur de drogue, Denco a toujours su compter sur le soutien inébranlable de Mariam. Le couple a même fait la Une de plusieurs magazines ivoiriens et avait même été invité sur de nombreux plateaux télé.

Mais aujourd’hui, cette relation est terminée. Mariam a finalement décidé de mettre un terme à sa relation avec le Zouglouman. ‘’Il n’est plus mon chéri. Petit Denis ne peut pas changer. C’est à Dieu d’agir dans sa vie», avait confié Mariam Koné qui, selon certaines indiscrétions, a refait sa vie avec un autre artiste zouglou qui n’est autre que Tim du groupe Voix des anges.

De son côté, Denco a aussi trouvé chaussure à ses pieds. L’enfant de Gbatanikro (un quartier populaire de Treichville) s’est "refugié" dans les bras d’Annick Choco, l'ex-danseuse de l’artiste Couper décaler, Serge Beynaud. Selon les informations qui nous sont parvenues, nos deux nouveaux amoureux préparent même une chanson qui sera dévoilée dans les prochains jours.

Quant à Annick Choco, elle semble vivre le parfait amour aux côtés de Petit Denis. A l’occasion de la fête des pères, la danseuse a publié sur sa page facebook une photo d’elle en compagnie de son amoureux. Et dans une autre publication, elle a donné une information assez importante. ‘’Il adore les femmes noires comme moi ... Mes chers invités, le mariage, c’est pour bientôt‘’, a posté la belle Annick Choco.