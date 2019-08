Côte d'Ivoire : Arafat dj rejoint Debordo Leekunfa au Zouglou

Le boss de la Yorogang, Arafat dj, après avoir fait ses preuves au Reggae et au Rap, pourrait s'attaquer au Zouglou.

Arafat dj et Vda préparent un grand coup

La polyvalence est l'une des qualités les plus recherchées dans toute carrière musicale. Etre capable de s'adapter à toute sorte de musique, c'est le défi que se donnent de nombreux artistes à l'instar du boss de la Yorogang, Arafat dj qui, en dehors de son Couper décaler habituel, s'adonne un tant soit peu à d'autres genres musicaux. On se souvient encore du titre ''Je gagne temps '' qui avait epaté les mélomanes de la musique ivoirienne, suppris de voir Arafat dj dans un style reggae, et aussi la chanson ''Je vais le tuer'' qui a été concoctée avec une sonorité Rap. Après le reggae et le rap, le boss de la Yorogang voudrait s'essayer au zouglou comme son ex meilleur ami Debordo Leekunfa?

Une éventuelle collaboration avec le groupe '' Voix des anges ou Vda'', auteur de la célèbre chanson ''Hommage à Dezy Champion" serait en préparation, si l'on s'en tient à une photo des deux faiseurs du Zouglou en compagnie du boss de la Yorogang. ''Qu'est-ce qui se prépare? Vda et le Daishikan'', tel était le message qui accompagnait le post des auteurs du titre à succès ''Sicogi, le meilleur quartier d'Abidjan''. Cette publication qui laisse donc entrevoir un featuring entre Arafat dj et le groupe Vda, a été diversement interpreté par de nombreux internautes. ''Faites votre carrière musicale tranquillement, enlever celui là dans vos affaires. Pardonnez, nous vous aimons comme ça. Arafat, c’est la merde. Enlever le dans votre affaire sinon vous n'allez plus vous retrouver'', a prevenu un internaute quand un autre affirmait: ''ce serait vraiment très bien un talentueux Dj et deux talentueux zouglouman, ça promet, c'est la musique ivoirienne qui gagne '', a retorqué un autre.